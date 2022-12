Alassio, conclusa la prima tranche di pulizia dei rii

Alassio. “Si è conclusa in questi giorni la prima tranche dei lavori di pulizia dei rii cittadini” comunica Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio.

“Le immagini sono quelle di Rio Gonghe, Rio Palmero in zona Cavia, Rio San Giuliano, Rio Brachetto, Rio Gonghe-Caudi e Rio Castello al termine di un significativo intervento di rimozione di sfalci e tronchi depositati da ignoti o di detriti accumulatisi con il passare del tempo,che avrebbero potuto creare non pochi problemi soprattutto in occasione delle piogge di questi giorni”.

“Insieme all”intervento già effettuato nella frazione di Moglio, presso il Rio Arbore e su Regione Serre – conclude Invernizzi – sale a oltre 100mila euro l’investimento e l’impegno profuso nell’attività di pulizia dei rii in meno di due mesi”.