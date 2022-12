Al via in Liguria il corso arbitri di pallacanestro della federazione

Liguria. Al via in Liguria il Corso Arbitri di Pallacanestro del Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Pallacanestro. Un corso che comincerà a gennaio e aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 13 ai 30 anni, svolti tutti a livello provinciale. Un’occasione, dunque, per misurarsi nel mondo della pallacanestro e, perché no, anche di cominciare un percorso fino alle categorie nazionali, come capitato in questi anni a numerosi fischietti liguri.

Per ottenere la qualifica federale è necessario presentare un certificato medico per la pratica agonistica, occorre frequentare le lezioni previsti dal corso arbitri e il superamento di un esame finale abilitativo. È inoltre possibile anche essere tesserati come atleti per una società affiliata FIP nei campionati giovanili o seniores regionali. L’attività di arbitro regionale è infatti compatibile con quella di giocatore, fatta salvo impossibilità di dirigere gare del proprio campionato.

Al termine del corso ogni partecipante sarà tesserato per il Comitato Italiano Arbitri della FIP, riceverà la divisa ufficiale e il materiale tecnico necessario all’attività e sarà impegnato nei campionati FIP del Comitato Regionale.

Per iscriversi è necessario compilare il breve modulo online sul sito della FIP al seguente indirizzo: www.fip.it/cia/Prenotazione.asp. Per ottenere maggiori informazioni è possibile mandare una mail a cia@liguria.fip.