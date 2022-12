Al via il weekend di inizio dicembre: si parte con gli eventi di Natale, ma ci saranno anche festival, spettacoli e concerti

Savonese. Al via il primo fine settimana di dicembre con tanti eventi natalizi e non solo. Partiamo con l’avvio ai festeggiamenti di Natale nei tanti comuni del savonese.

Sabato 3 dicembre Loano darà ufficialmente il via alle festività natalizie con l’accensione delle “Mille luci delle Feste”, le luminarie artistiche che per tutto il mese di dicembre e i primi giorni di gennaio 2023 illumineranno e “riscalderanno” le vie e le piazze cittadine. Durante la giornata verrà aperto il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo, e sarà possibile fare un giro sulla grande pista di pattinaggio.

Ma ancora, ad Albissola Marina sempre da sabato le vie del centro storico si animeranno in occasione dell’accensione delle luminarie e dell’apertura della posta di Babbo Natale per i più piccini. A Celle Ligure verrà inaugurato l’ormai celebre presepe luminoso: le suggestive “statue di luce” distribuite lungo via Ferrari dai volontari del Comitato Festa dei Ferrari. A Varazze domenica si terrà il mercatino di Natale e verrà inaugurato il presepe con le figurine di Antonio Brilla e Antonio Tambuscio. Ad Albisola Superiore si potrà visitare la mostra ‘Presepi d’avanguardia: Martini, Tullio d’Albisola, Servettaz e Gambetti’ presso il Museo Manlio Trucco. Anche a Vado Ligure si respira aria di festa: sabato arrivano gli elfi e si terrà il concerto dal titolo “Sulle ali del sacro“.

A SAVONA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOPPIAGGIO CON LA PREMIAZIONE DEGLI ARTISTI E LA NIPOTE DI FEDERICO FELLINI

Non solo Natale. Sabato 3 dicembre farà tappa a Savona il noto festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra” che porterà nella città della Torretta grandi star del settore. In particolare, presso la pinacoteca civica saranno consegnati gli Anelli d’oro alle Audio-narrazioni 2021/2022 a Sergio Ferrentino e Gabriele Calindri, rispettivamente regista e adattatore il primo e interprete il secondo dell’audiodramma “Uno di noi” prodotto da Fonderia Mercury, che rievoca gli attentati del 2011 in Norvegia, avvenuti sull’isola di Utøya e nella città di Oslo, con 77 vittime. Sarà un pomeriggio in cui le diverse espressioni creative si arricchiscono e si mescolano. Protagonista anche Francesca Fabbri Fellini, autrice del corto “La Fellinette”, una favola a tecnica mista animazione e live action, ideata a partire dal disegno che lo zio Federico Fellini le regalò alla fine di una passeggiata sulla spiaggia di Rimini. Tanti altri gli ospiti, qui i dettagli.

AD ALBENGA L’ESPOSIZIONE DI AUTO E MOTO D’EPOCA

Anche quest’anno si rinnova ad Albenga la mostra “Scambio ligure per auto, moto e cicli d’epoca”, che raggiunge la sua 43esima edizione. Appuntamento questo weekend in Piazza Corridoni: qui una kermesse che richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero. Saranno presenti espositori con rari ricambi di auto, moto e cicli d’epoca, di oggettistica, abbigliamento e accessori vintage. L’ingresso sarà a offerta libera e l’incasso devoluto alla Croce Bianca di Albenga.

AL TEATRO CHIABRERA IL CONCERTO MULTIMEDIALE DI KUROKAWA

Sabato in scena al Teatro Chiabrera di Savona un concerto multimediale dell’artista giapponese Ryoichi Kurokawa. “Si tratta di una performance di videoart e alchimie sonore – spiega Rajeev Badhan, direttore del teatro -. Kurokawa viene definito un pioniere nell’ambito dell’arte generata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Nature differenti che si mescolano, dialogano e generano immaginari possibili”.

AD ANDORA LA 25ESIMA FIERA DEL VINO

Per gli amanti del vino, domenica ad Andora si terrà la 25esima edizione della Fiera del Vino. In occasione, in località Molino Nuovo – a due chilometri dal casello autostradale -, sarà possibile degustare e acquistare questa preziosa bevanda. Non mancherà la castagnata, il Vin Brulè e lo street food, ingredienti che garantiranno una giornata perfetta da trascorrere in compagnia. Si terrà anche il 22esimo premio Gustandora, in collaborazione con Fisar.

AD ALBENGA UN CONCERTO PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ SOLIDALI DEI CITY ANGELS

Domenica 4 dicembre ad Albenga si terrà un concerto di beneficenza a favore dei City Angels della città, associazione che svolge attività di solidarietà e sicurezza. A cantare il coro del vocal studio Albenga I Vocalisti. Il concerto dal titolo “La voce della solidarietà” gode del patrocinio del Comune di Albenga. Dopo l’evento musicale l’associazione no profit offrirà rinfresco e merenda per tutti. “Ogni offerta, piccola o grande, sarà sempre gradita” affermano i membri dell’associazione.

A FINALE UNA MOSTRA CONCERTO CON ESPOSIZIONE DI CHITARRE

A Finale Ligure sabato, in occasione dei Pomeriggi Musicali, si terrà una mostra-concerto con esposizione di chitarre a cura di Francesco Taranto e Alessio Taranto (con chitarre della loro collezione personale). Il percorso permetterà di scoprire e approfondire, in modo pratico e attraverso l’ascolto, le sonorità, i timbri e le caratteristiche di ogni strumento seguendo un viaggio storico a partire dal primo Ottocento fino ai nostri giorni, spaziando tra le varie forme musicali e la loro applicazione sulla chitarra.

AL PARCO ASINOLLA ATTIVITA’ PER GRANDI E PICCINI IN VESTE NATALIZIA

Concludiamo con gli eventi natalizi al parco Asinolla di Pietra Ligure. Sabato un laboratorio per creare fantastiche decorazioni per il periodo, non mancherà il battesimo della sella in veste natalizia. Domenica caccia al tesoro con i cavalli della struttura, oltre un altro laboratorio con la lana e un nuovo battesimo della sella.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.