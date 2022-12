Al PalaGarassini il torneo di calcio giovanile “Città di Loano – Memorial Giuseppe Burlando”

Loano. Dal 28 al 30 dicembre al PalaGarassini di Loano si terrà il torneo di calcio giovanile “Città di Loano – Memorial Giuseppe Burlando” organizzato dall’Asd San Francesco con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il torneo è dedicato a Giuseppe Burlando, per anni dirigente di calcio a Loano. Al momento della sua scomparsa, avvenuta a marzo di quest’anno, ricopriva il ruolo di consigliere della San Francesco Loano, ma in passato era stato punto di riferimento della Loanesi, società per la quale si era occupato anche del settore giovanile.

Nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre terranno gli incontri della categoria “Primi Calci 2014”. Al torneo prenderanno parte la San Francesco (in Rosso e in Blu), il Ceriale (in Azzurro e in Bianco), il Taggia e la Virtus Sanremo. Le partite prenderanno il via alle 14.30 e si giocheranno su un tempo unico da 13 minuti.

Il giorno dopo, giovedì 29 dicembre, sempre nel pomeriggio, si terranno le partite della categoria “Piccoli Amici 2016”. Si affronteranno il Ceriale (in Azzurro e in Bianco), la San Francesco, il Cisano, il Pietra Ligure, la San Filippo Neri di Albenga, la Sanremese. Gli incontri prenderanno il via alle 14 e si giocheranno su un tempo unico da 13 minuti.

Infine, nel pomeriggio di venerdì 30 dicembre si giocheranno le partite della categoria “Primi Calci 2015”. Si confronteranno il Millesimo A e B, la San Francesco, l’Andora e il Pietra Ligure. Le partite cominceranno alle 15 e si giocheranno su un tempo unico da 15 minuti.

Le squadre sono formate da 5 giocatori. La premiazione delle società vincitrici è prevista al termine degli incontri.

L’ingresso è libero.