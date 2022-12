Al Pala Pagnini di Savona tanti atleti per il Kombat Tour Liguria

Savona. Si è svolto domenica 18 dicembre, al Pala Pagnini di Savona, il Kombat Tour Liguria, manifestazione dedicata allo sport da combattimento su tatami e ring, organizzata dalla società Sport Savona Team Dibari.

Diversi i padroni di casa in gara che hanno ben figurato, in un evento che ha visto la partecipazione di diversi team e ospiti.

Andando ai risultati, pareggio di Leila Secci che si scontra con Amelia Zamana, fortissima atleta del team Olimpia del maestro Vittorio Zamana. Per Lika Orges, invece, una vittoria e un pareggio. Successi per Francesco Lacirignola, Luca Magalli e Alaasoliman Emad che si ritira all’ultimo momento e passa il turno. Una vittoria e una sconfitta, è questo il bilancio della gara di Andrea Polidori che affronta due match molto duri. Per Federico Marenaj un pareggio e una sconfitta, mentre Alessio Bullai vince il match, così come Sinani Elion che, dimostrando grinta tenacia e tecnica nonostante l’età adolescenziale, conquista due vittorie.

“Questo progetto sportivo – spiega il maestro Dibari che ringrazia i suoi tecnici (Silvio Mancini, Ivo De Marco, Giovanni Lamberti e Giuseppe Di Santo) per il lavoro svolto prima e durante la manifestazione – ha la caratteristica di svolgersi a tappe nelle province liguri, coinvolgendo moltissime realtà sportive maestri, atleti, dai più piccoli dilettanti e professionisti. Questo circuito serve alla crescita degli atleti e alla crescita dello sport in Liguria creando un ottima aggregazione e sinergia promozionale sportiva. Si ringrazia il Comune di Savona, l’assessore allo sport Francesco Rossello per essere stato presente a questo evento, Tele Genova, il maestro Piavani direttamente dalla Lombardia venendo al nostro sostegno, il maestro De Marinis, Amedeo Marai, Federico Trani, tutti i maestri delle società sportive, gli arbitri e giudici, e la presidente del Comitato Ligure Msp Silvia Berardi”.