Al Nuovofilmstudio la proiezione del film “The Children Act” e un dibattito per promuovere la donazione di sangue

Savona. La collaborazione di Avis comunale e provinciale di Savona con “Nuovofilmstudio”, con “Auser” e con “Officine Solimano” è inserita in “GenerAzione2022”, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex art.72 Dlgs. N.117/2017) di cui all’avviso pubblico “Giovani” Dgr.894/2021-Regione Liguria con il titolo:” La donazione del sangue nel mondo giovanile”.

L’iniziativa comprende la visione del film “The Children Act – il verdetto” accompagnato da un dibattito con l’AVIS Savona sulla donazione. La proiezione avverrà presso i locali di “Nuovofilmstudio” alle 17 di giovedì 15 dicembre e l’ingresso è libero.

Il presidente di Avis comunale Savona Giovanni Donzellini afferma: “Lo scopo principale è quello di promuovere e divulgare la logica della donazione del sangue specialmente nelle fasce giovanili cercando di far comprendere il più possibile l’importanza del gesto. La donazione deve essere volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole. Si configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute”.

“Il coinvolgimento delle fasce giovanili è importante perché il sangue non si fabbrica in laboratorio e le banche del sangue hanno continuo bisogno di nuova linfa. La fidelizzazione all’associazione Avis permette al donatore di essere sempre controllato. Essere un donatore di sangue significa essere in buona salute e mantenere una vita sana. Tutto questo ovviamente si ribalta a chi dovrà ricevere il sangue. Questo ha la certezza che il sangue trasfuso non causerà problematiche”.

“La ‘filiera’ del sangue è controllata dal momento che si inserisce l’ago su chi lo dona al momento che si inserisce l’ago su chi lo riceve. Ricordiamo anche che per un trapianto di fegato occorrono fino alle 40 sacche (ogni sacca pesa 450cl), per un trapianto di cuore necessitano almeno 10 sacche tra sangue intero e plasma, per un talassemico occorrono dalle 30 alle 50 sacche l’anno e comunque per qualunque intervento ospedaliero necessario dopo un incidente stradale devono essere a disposizione sempre una decina di sacche del sangue adatto al paziente”.

“La donazione del proprio sangue è un gesto di grandissima etica sociale. Il donatore sa che lo fa ma non sa a chi va. Chi dona ha la consapevolezza di fare del bene a qualcuno che è più sfortunato di lui in quel momento. Per questo che il donatore deve essere fiero della propria azione e Avis è l’anello che congiunge la volontà del donatore con il sistema sanitario facendo in modo che non intervengano elementi negativi in questo percorso che possano deteriorare il sangue. Confidiamo in una numerosa partecipazione all’evento perché è con la conoscenza che si apprezza questa attività e ci si avvicina alla donazione del sangue”.