Al centro d’ascolto “La Nassa” di Finale pomeriggio all’insegna di solidarietà e condivisione

Finale Ligure. Mercoledì 21 dicembre il centro d’ascolto “La Nassa” di Finale Ligure organizza nella Domus in Salita del Grillo 2 un pomeriggio di condivisione aperto a tutta la cittadinanza: un’occasione per scambiare gli auguri di Natale, ma anche per sensibilizzare la comunità sui temi del volontariato e dell’accoglienza.

Si inizierà alle ore 13 con il pranzo preparato dagli studenti della classe 5C dell’istituto alberghiero Migliorini di Finale, che distribuiranno un pasto preconfezionato e pranzeranno con gli ospiti del centro. Seguirà poi un’iniziativa di porta e condividi: un invito aperto a tutti i partecipanti a portare un piatto cucinato a casa da condividere con gli altri.

Quello con gli studenti dell’istituto Migliorini è un progetto iniziato nel 2021, e ripreso lo scorso lunedì 5 dicembre, che vede la partecipazione dell’associazione “Noi per Voi” di Finalborgo e proseguirà da gennaio con cadenza quindicinale. Il 21 Dicembre, tuttavia, sarà un’occasione di scambio non solo con le persone bisognose ma anche con l’intera comunità.

“Sarà una festa di Natale diversa dal solito – ha detto Margherita Goretti, responsabile del centro d’ascolto – Le parole d’ordine saranno condivisione e multiculturalità: ho già parlato con alcuni ospiti del Centro che si sono dimostrati entusiasti all’idea di portare piatti tipici dei loro paesi di origine da far assaggiare a tutti”.

Non mancherà, infine, musica dal vivo, grazie alla partecipazione di alcuni membri della comunità attiva che ruota attorno al centro d’ascolto “La Nassa”.

Per maggiori informazioni visitare il canale Instagram, la pagina Facebook o contattare il numero +39 327 617 0443.