Affidamento in house Tpl, il 29 dicembre approda in consiglio provinciale il contratto di servizio

Savona. Dopo il via libera alla relazione illustrativa, il 29 dicembre approda in consiglio provinciale il contratto di servizio per la conclusione dell’iter per l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico a Tpl Linea. Dopo questo passaggio tutta la documentazione sarà mandata ad Anac.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri aveva commentato: “Quella di oggi rimarrà una data molto importante per la provincia. Dopo tante parole, ecco i fatti“.

Come aveva rassicurato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri la procedura si conclude nei tempi previsti. A preoccupare i sindacati era il risicato margine di tempo (31 dicembre) a disposizione. La scorsa settimana durante la prima commissione consiliare del Comune di Savona l’audizione della presidente dell’azienda Simona Sacone e del presidente della Provincia Olivieri per rispondere alle preoccupazioni e alle perplessità dei consiglieri comunali e dei sindacati.

Nel frattempo i sindacati hanno proclamato sciopero il 9 gennaio “per difendere le attuali difficili condizioni di lavoro, cercando di fare chiarezza sulle poco chiare intenzioni della Provincia di Savona, organo concedente il servizio, ma anche per incentivare reali azioni di rilancio del trasporto pubblico locale savonese di cui non abbiamo ancora alcuna traccia”.