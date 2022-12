Ad Albenga una raccolta fondi per acquistare un ecocardiografo: “Ora presente al Santa Corona, qui diminuirebbe le liste di attesa”

Albenga. Una raccolta fondi per offrire un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga, questa l’iniziativa organizzata dal consigliere di minoranza Geronimo Calleri, dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, dal comitato ‘Senza pronto soccorso di muore”, nata dall’incontro con il primario dell’ospedale Mosciri.

“L’apparecchiatura oggi è presente solo al Santa Corona di Pietra Ligure – specifica Calleri -. Se portato ad Albenga diminuirebbe le liste di attesa”.

“Per acquistare lo strumento occorrono 60 mila euro – aggiunge -. E’ poco rispetto a quello che può fare. Ora siamo arrivati a raccogliere 10 mila euro”. Poi l’invito a donare tramite una somma grande o piccola che sia per poter raggiungere questo traguardo utile per la salute di tutti. Per aiutare occorre fare un bonifico.