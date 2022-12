Ad Albenga una lotteria natalizia: il ricavato utilizzato per le visite oncologiche della Fondazione Ant

Albenga. Ad Albenga una lotteria natalizia il cui ricavato sarà utilizzato per la realizzazione delle visite oncologiche che la Fondazione ANT delegazione di Albenga ha in programma per la prossima primavera.

E’ questa l’iniziativa a sostegno dei progetti oncologici a cui hanno pensato Luca Enrico e Sara Rossetti del negozio di tatuaggi MoonflowerTattoo Studio di Albenga.

Per aderire all’iniziativa basterà recarsi dal 6 al 23 Dicembre in Via Roma, 85 ad Albenga, scegliere tra i numeri disponibili del tabellone ed affidarsi alla buona sorte nella speranza di aggiudicarsi uno dei tre premi in palio: 3ª premio: 10% di sconto su un tattoo e una stampa omaggio, 2ª premio: 25% di sconto su un tattoo e una stampa omaggio, 1ª premio: 50% di sconto su un tattoo e una stampa omaggio.

“Trovo che sia ammirevole come questi ragazzi che svolgono con professionalità e grande passione quest’arte, abbiano così a cuore quelli che sono i progetti della Fondazione ANT” dichiara la Presidente di delegazione Cristina Pavanelli e ancora: “Li ringrazio anticipatamente, certa che non sarà l’unica iniziativa che porteranno avanti. Invito tutti ad andare a trovarli e a passare dal nostro negozio “Charity Point” in Via Roma, 46 a conoscerci”.