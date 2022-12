Ad Albenga tutto pronto per “accendere il Natale pedalando”, il 3 dicembre accensione delle proiezioni

Albenga. Tutto pronto per “accendere il Natale pedalando”. Sono state installate oggi, venerdì 2 dicembre, in Piazza IV Novembre le biciclette che alimenteranno alcuni degli archiled che, anche quest’anno trasformeranno il Centro Storico di Albenga in una vera e propria galleria a cielo aperto.

L’accensione delle proiezioni, salvo maltempo, avverrà domani, sabato 3 dicembre alle ore 17,30. In caso di maltempo l’accensione sarà rinviata a data da destinarsi.

“Albenga s’illumina d’immenso Green” quest’anno coniuga le tematiche ambientaliste, il risparmio energetico, l’ecosostenibilità, lo sport, il benessere psicofisico e, naturalmente, la cultura e la bellezza delle opere d’arte proiettate sull’arte, cioè sulle facciate degli edifici del Centro Storico. Sarà l’occasione per le società sportive sfidarsi in tornei dedicati a “chi produce più energia”, ma anche per cittadini, visitatori e turisti di apportare il loro contributo per alimentare le proiezioni architetturali.

Le proiezioni di Albenga, “uniche e inimitabili”, non si limitano, infatti, a proiettare su pareti ed edifici immagini natalizie, ma, grazie alla qualità e all’accuratezza con la quale vengono studiate e realizzate riescono ad esaltare gli aspetti architetturali degli splendidi edifici storici e dei monumenti che, nel comprensorio, sono propri solo della Città delle Torri.

Un ringraziamento particolare va ai ragazzi dell’Itis per aver curato il progetto delle biciclette, ai ragazzi del Liceo Artistico di Albenga che hanno realizzato un’opera dedicata a Masha Amini la cui tragica morte ha dato il via alla rivolta delle donne iraniane portando all’attenzione del mondo il tema della discriminazione femminile e a tutti gli sponsor della stagione invernale che hanno sostenuto “Albenga s’illumina d’immenso Green” e il ricco calendario degli eventi del periodo natalizio.

Il calendario delle manifestazioni natalizie è consultabile on-line (sul sito e sulle pagine social del Comune di Albenga e di Scopri Albenga).

IL PROGRAMMA

01-03 dicembre

MOSTRA ELEBORATI GRAFICI SU ANDY WARHOL

Realizzati dagli alunni/e del Liceo Artistico G. Bruno

Palazzo San Siro

dalle ore 15.30

A cura della Galleria di Palazzo San Siro

Fino all’ 08 gennaio

MOSTRA ONDE BAROCCHE

Capolavori diocesani tra il 1600 e il 1750

Museo Diocesano

Da martedì a domenica 9:30 – 13:00 | 14:30 – 18:30

03-04 dicembre

MOSTRA SCAMBIO AUTO E MOTO D’EPOCA

Piazza Corridoni

Dalle 8.00 alle 20.00

A cura dell’Ass.ne Ruote d’Epoca

03 dicembre

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TERRORE”

Con l’autrice Filomena Pistone

Auditorium San Carlo

ore 17.00

a cura del Gruppo Albatros in collaborazione con la Fondazione Oddi

03 dicembre

ACCENSIONE “ALBENGA S’ILLUMINA D’IMMENSO GREEN”

Le proiezioni illumineranno il centro storico fino all’ 8 gennaio

Piazza San Michele

Ore 17.30

Con intrattenimento musicale Dj Riggi e le pedalate della squadra giovanile dell’UCLA

03 dicembre

CONCERTO MUSICO VOCALE INGAUNIA “E. MARCELLI”

Teatro Ambra

Ore 21.00

Celebrazione del 110° anniversario della fondazione della Croce Bianca

04 dicembre

“TROFEO DINO RIGHETTI” GARA SPERIMENTALE DI FINE ANNO – SETTORE

Palasport

Ore 9:00

A cura della US Bocciofila di Albenga

04 dicembre

CERIMONIA 110° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA CROCE BIANCA

Teatro Ambra

Ore 16.00

A cura della P.A. Croce Bianca Albenga Odv

04 dicembre

CONCERTO “LA VOCE DELLA SOLIDARIETA’”

I “Vocalisti” musica classica e gospel

Auditorium San Carlo

Ore 20.00

a cura dell’Ass.ne City Angels Albenga

05-18 dicembre

MOSTRA “METANARRAZIONE DELLA VIOLENZA NELL’ARTE”

Loggia Museo Civico

Le opere esposte sono state realizzate dagli studenti del corso di grafica comunicazione del’Istituto “G.Falcone” di Loano

A cura di Zonta club Alassio- Albenga, Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi e Fidapa Albenga

06 dicembre al l’ 8 gennaio

IL PLASTICO RIPRODUCENTE LA STAZIONE DI ALBENGA

Via Cavour 42

Orario di apertura dalle 16.00 alle 19.00

A cura del Gruppo Modellismo Albenga

07 dicembre

COCERTO PLAZA DUB

Piazza San Michele

Ore 21.00

Con Bunna degli Africa Unite, Dj Vale e Dj MaNu

A cura de La Taberna del Foro e Twenties coktail club

08 dicembre

INAUGURAZIONE PLASTICO STAZIONE DI ALBENGA

Via Cavour 42

Ore 11.30

A cura del Gruppo Modellismo di Albenga

08 dicembre

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE E LUMINARIE CITTADINE

Piazza San Michele

Ore 17.30

08-11 dicembre

FIERA DI SANTA LUCIA

Piazza IV Novembre

Dalle ore 9.00

A cura dell’Ass.ne Santa Lucia

10 dicembre

PESCA DI BENEFICIENZA

Piazza San Francesco

Dalle ore 14.30

Letture ad alta voce e laboratorio creativo

A cura del Quartiere Santa Maria

in collaborazione con Rotaract Club Alassio

10 dicembre

LABORATORIO PER BAMBINI – NATALE TUTTO RODARI

Piazza delle Erbe

Dalle 16.00 alle 18.00

Letture ad alta voce e laboratorio creativo

In collaborazione con Libreria Albero Azzurro e Casa Cultural Albenga

Partecipazione gratuita, prenotazioni al 347 5031329

10 dicembre

PRESENTAZIONE LIBRO

“LE EMOZIONI IGNORANTI”

Con l’autore Enrico Conserva

Palazzo Oddo – 4° piano

Ore 17.30

Presenta Raffaella Verga, moderatore Pier Franco Quaglieni, interventi musicali di Alessandro Collina

Il ricavato delle vendite del libro durante l’evento andrà all’Ass.ne Adso

10-11 dicembre

FESTA DI SANTA LUCIA

Piazza IV novembre

10

Ore 15.00 Musica e canti popolari siculi

Ore 15.30 Degustazione piatti tipici

11

Ore 11.00 Santa Messa in Santa Maria in Fontibus

Ore 16.00 Vespri in Santa Maria in Fontibus

Ore 16.30 Processione per le vie della città

11 dicembre

MERCATINO DEL VINTAGE

Viale Martiri della Libertà

Tutto il giorno

11 dicembre

ASPETTANDO IL NATALE A LECA

Dalle ore 14.30 alle ore 22.00

Ore 16.00 Ricca Merenda

Per le vie del paese giochi, animali della fattoria, trampolieri, truccabimbi, circo, musica, tanti magici spettacoli

A cura della Parrocchia N.S. Assunta di Leca d’Albenga in collaborazione con la comunità e i commercianti aderenti all’iniziativa

11 dicembre

SPETTACOLO TEATRALE “UNA CALDA ESTATE AI PONTI”

Palazzo Oddo, 3° piano

Ore 16.30

A cura dell’Ass.ne Culturale Symbol 2000

15 dicembre

SAGGIO DI NATALE SCUOLA DON BARBERA

Piazza San Michele

Ore 16.30

15 dicembre

SPETTACOLO TEATRALE “LA FINTA AMMALATA” di C. Goldoni

Adattamento e regia di Giorgio Caprile

Teatro Ambra

Ore 21.00

A cura dell’Ass.ne Teatro Ingaunia

16 dicembre

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Dichiarazioni d’amore. Storie di incontri inaspettati, passioni, musiche e cibi conviviali per tornare a stare insieme”

Con l’autore Beppe Gambetta

Auditorium San Carlo

Ore 21.00

A cura dell’Ass.ne Le Rapalline in Jazz

17 dicembre

BABBO NATALE VIGILI DEL FUOCO

Piazza San Michele

Ore 15.00

A cura del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga

17 dicembre

CONCERTO MUSICOVOCALE INGAUNIA “E. MARCELLI”

Cattedrale San Michele

Ore 21.00

18 dicembre

ESIBIZIONE SPETTACOLO IN PIAZZA DI PRO ART

Piazza San Michele

Ore 16:00

A cura di Pro Art Studio Danza

18 dicembre

FIERA di NATALE

Viale Martiri della Libertà e Viale Italia

Tutto il giorno

18 dicembre

MARCING BAND

Banda “Giuseppe Verdi”

Dalle 15.00 alle 18.00

Per le vie del centro

18 dicembre

CORO GREGORIANO E POLIFONIA

Ore 21.00

Parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano – Campochiesa

20 dicembre

CONCERTO CORO E ORCHESTRA

Cattedrale San Michele

Ore 21.00

A cura del Liceo G. Bruno – Sezione musicale

21 dicembre

SAGGIO DI NATALE SCUOLA PACCINI

Piazza San Michele

Ore 10.30

21 dicembre

SAGGIO DI NATALE SCUOLA PRIMARIA DI VADINO

Piazza San Michele

Ore 16.30

21 dicembre

SAGGIO DI NATALE DELLE ATLETE

Pala Marco

Ore 20.30

A cura dell’A.s.d. Ginnastica Ligure

22 dicembre

SAGGIO DI NATALE SCUOLA FAA’ DI BRUNO

Piazza San Michele

Ore 16.30

22 dicembre

SAGGIO DI NATALE DELLE ATLETE

Pala Marco

Ore 20.30

A cura dell’A.s.d. Bastia Roller

23 dicembre

CONCERTO VOX ART

Piazza San Michele

Dalle 16.00 alle 18.00

23 dicembre – 8 gennaio

“SIGNORE APRI LA STRADA ALLA CONCORDIA E ALLA PACE” Mostra collettiva

Piazza dei Leoni

Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00

A cura dell’Ass.ne Ucai

24 dicembre

PRESEPE VIVENTE

Piazza dei Leoni

Ore 15.30

A cura del Comune di Albenga con le associazioni cittadine

24 dicembre

LABORATORIO PER BAMBINI

LA NOTTE DI NATALE E IL MAGICO PIATTO BLU

Palazzo Oddo – Mostra Magiche Trasparenze

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Laboratorio creativo, letture e visita al Museo Magiche Trasparenze

In collaborazione con Fondazione Oddi e Casa Cultural Albenga

Partecipazione gratuita, prenotazioni al 347 5031329

24 dicembre

LA VIGILIA DI NATALE

Piazza della Chiesa Bastia

Ore 23.15

Santa Messa e a seguire presepe vivente e cioccolata calda

A cura della Parrocchia SS Annunziata

26 dicembre

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Viale Martiri della Libertà

Tutto il giorno

a cura dell’Ass.ne Tra le Torri

26 dicembre

CONCERTO CORO POLIFONICO DI ANDORA

Chiesa di S.Giacomo Maggiore – Salea

Ore 16.00

A cura della Comunità parrocchiale di Salea

26 dicembre

CONCERTO “METTIAMOCI ALL’OPERA”

Soprano Marika Colasanto, Pianoforte il M° Marco Zambelli

Auditorium San Carlo

Ore 21.00

Il ricavato andrà a favore delle volontarie di Liguria a 4 Zampe

27 dicembre all’08 gennaio

MOSTRA “PESCANDO: FAMIGLIE STORICHE E ARNESI PER LA PESCA”

Via Roma 56 – Sede Ass.ne Vecchia Albenga

Tutti i giorni, dalle 15.00 alle 18.00

Martedì, giovedì e domenica anche dalle 10.00 alle 12.00.

A cura dell’Ass.ne Vecchia Albenga

27-29 dicembre

35° CONCORSO PIANISTICO “CITTA’ DI ALBEGA”

12° Memorial “Maria Silvia Folco”

Auditorium San Carlo

28 dicembre

SPETTACOLO TEATRALE “A SCUOLA DI VITA”

Teatro Ambra

Ore 21.00

Raccolta fondi a favore della Ass.ne Basta Poco Onlus

A cura dell’Ass.ne Teatro Ingaunia

29 dicembre

TOMBOLATA

Salone Opere Parrocchiali di Via Milano

Ore 15.00

A cura dell’Ass.ne Vecchia Albenga

30 dicembre

MARCING BAND

Banda “Nostra Signora di Pontelungo”

Per le vie del centro

Dalle 16.00 alle 18.00

31 dicembre

CONCERTO DI FINE ANNO

Piazza del Popolo

Dalle ore 22.00

Stand di food & beverage

Sul palco Roberta Monterosso, I Trilli, Alberto Bertoli e Dj Spada

Comune di Albenga in collaborazione con il Ristorante “Pigalle”

1 gennaio

CONCERTO D’INIZIO ANNO “PIANO B”

Piazza del Popolo

Ore 16.00

3 gennaio

LABORATORIO PER BAMBINI – LA CENA DI NATALE

Piazza San Michele

Dalle 16.00 alle 18.00

Letture ad alta voce e laboratorio creativo-culinario

Condotta Slowfood Albenga-Finale.- Alassio, Osteria del tempo stretto e Casa Cultural Albenga

Partecipazione gratuita, prenotazioni al 347 5031329

5 gennaio

PRESEPE VIVENTE

Piazza dei Leoni

Ore 15.30

A cura del Comune di Albenga con le Associazioni cittadine

5 gennaio

ASPETTANDO LA BEFANA

Piazza della Chiesa –Bastia

Ore 20.30

Musiche natalizie con la Banda “G.Verdi” e i doni della befna

a cura della Parrocchia SS Annunziata

6 gennaio

LA BEFANA DEI VIGILI DEL FUOCO

Piazza San Michele

Ore 16.00

A cura del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga

6 gennaio

VIVA LA VIDA

READING SULLA VITA DI FRIDA KAHLO

Tratto dal libro di Pino Cacucci

Auditorium San Carlo

Ore 21.00

A cura dell’Ass.ne Ant Albenga

7 gennaio

CONCERTO DI OPERETTA “ARMONIE DI NOTE”

Teatro Ambra

Ore 21.00

A cura dell’Ass.ne Vecchia Albenga

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO DEL CIV

Controviale Piazza del Popolo

Tutti i sabati e domenica

CHALLENGE “ALBENGA S’ILLUMINA D’IMMENSO GREEN”

“ILLUMINA ANCHE TU IL NATALE… pedalando”

Piazza IV novembre

Due batterie da 8 bici

Tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00

Volete pedalare in gruppo? Prenotate le bici inviando una mail a turismo@comune.albenga.sv.it

Progetto a cura del Comune di Albenga in collaborazione con L’Istituto “Giancardi Galieli Aicardi” sezione ITIS Albenga