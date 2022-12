Ad Albenga il commercio cresce, quasi 200 nuove attività hanno aperto nel 2022

Albenga. E’ tempo di bilanci anche nel settore commerciale. Ad Albenga sono quasi 200 le nuove attività commerciali che hanno aperto nel 2022, 13 le chiusure. “Albenga è in crescita. I dati parlano chiaro e l’impegno dei commercianti in sinergia con l’amministrazione comunale ha portato a una rivalutazione completa della città e del suo centro storico”.

A dirlo il sindaco Riccardo Tomatis, che prosegue: “Albenga negli ultimi anni (a partire dall’amministrazione Cangiano) ha cambiato marcia, questo è evidente non solo dai dati relativi alle nuove aperture di quest’anno. Basta girare per le vie della nostra città per rendersi conto che questa si è ormai attestata quale punto di riferimento dell’intero comprensorio”.

“Gli imprenditori credono in Albenga e la scelgono per aprire le proprie attività e investire nel nostro territorio, generando un circolo virtuoso che continua a farci crescere anno dopo anno – aggiunge il primo cittadino -. La nostra città merita di essere valorizzata e, come amministrazione, continueremo a lavorare in questa direzione”.

Numeri alla mano, sono 196 le nuove aperture, 13 le chiusure nel 2022: 59 le attività a sede fissa tra negozi, botteghe, commercio on-line aperte quest’anno, 31 i pubblici esercizi, 5 le agenzie d’affari, una nel settore autoriparazioni, 9 attività artigianali, 14 impegnate nel commercio all’ingrosso e 77 nuove strutture ricettive.

L’assessore al commercio Mauro Vannucci commenta: “Quale assessore al commercio sono molto soddisfatto di poter presentare i dati del 2022 relativi al commercio. Essi evidenziano, in modo chiaro e indiscutibile, come Albenga sia cresciuta in questi ultimi anni e come continui a crescere. In questi giorni di festa abbiamo visto il nostro centro storico essere polo d’attrazione di tutto il comprensorio con evidenti risvolti positivi per tutta la città. Solo lavorando insieme si può continuare questo trend positivo”.

“Albenga è bella da visitare, per passare una serata in compagnia degli amici, per cenare in uno dei nostri fantastici ristoranti e, magari approfittando dei saldi che partiranno il prossimo 5 gennaio, per fare un po’ di shopping nei nostri negozi. A tal proposito voglio augurare ai commercianti un anno proficuo, la nostra città è pronta ad ospitare tutti i visitatori” conclude Vannucci.