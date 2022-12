Ad Alassio manifesti con le immagini delle Olimpiadi: sottratti 7 pannelli. Galtieri: “Sono amareggiato”

Alassio. “E’ la vera novità di queste feste: l’opportunità, camminando per le vie del centro di visionare i manifesti le immagini dei Giochi Olimpici di sempre: in tutto un’ottantina di pannelli distribuiti tra lo storico e centralissimo “budello di Alassio” e la Biblioteca Civica che per l’occasione si affaccia sui cinque anelli olimpici posizionati in Piazza Airaldi Durante. Unita alla programmazione di film e video con accesso gratuito presso l’Auditorium Roberto Baldassarre, l’esposizione vuole essere un primo passo di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina del 2026, nel tentativo di creare un legame con la kermesse olimpica. Come sempre, accanto a chi comprende e apprezza, c’è chi approfitta e vandalizza“.

Angelo Galtieri, Vice Sindaco e Assessore al Turismo del Comune di Alassio, non nasconde lo stupore e il dispiacere nel prendere atto del recente atto di vandalismo di cui è stata fatta oggetto l’esposizione.

“Abbiamo purtroppo preso atto che nottetempo sono stati divelti e sottratti 7 pannelli in Vico S. Chiara – riferisce – sostituiremo i pannelli e ripristineremo il percorso come era stato originariamente pensato, ma ciò non ripaga dell’amarezza di un gesto tanto ignobile. Ogni singola immagine posizionata nel cuore della nostra città ha uno straordinario valore, sicuramente non materiale, si tratta di pannelli in forex, ma rappresentano la storia dei Giochi Olimpici di sempre, i valori, i sacrifici insiti in questa manifestazione”.

Sostituiti i pannelli il percorso tornerà come previsto diviso in blocchi: quello sul tema “Ghiaccio e neve per i Giochi on le più belle immagini dei Giochi Invernali da Cortina 1956 verso Cortina 2026; altri pannelli sul tema “Winter Olympic Official Poster” con i Poster Ufficiali dei Giochi Invernali da Chamonix 1924 a Beijing 2022; 12 pannelli sul tema “Paralympic Emotions” con le immagini più emozionanti dei Giochi Paralimpici Invernali e 20 pannelli dedicati alle Donne Olimpiche: un cero e proprio omaggio alle donne protagoniste nella storia dei Giochi.​

La FICTS metterà a disposizione film e video con esclusive immagini dei Giochi di tutti i tempi per la promozione, a livello mondiale, dell’Olimpismo, della Cultura Olimpica: film a tema sportivo, proiezioni speciali saranno calendarizzate alla sera per tutta la durata dell’evento, con ingresso libero presso l’Auditorium Baldassarre della Biblioteca Civica Renzo Deaglio, accanto a video olimpici e paralimpici dalla piattaforma sportmoviestv.com: circa 27mila video documenti sulla storia dei giochi olimpici di ieri e di oggi.

Ecco il programma:

giovedì 15 dicembre ore 16 – Minimoto Revolution di Manuele Mandolesi

venerdì 16 dicembre ore 16 – Non smetterò mai di sognare di Roberto Giannessi

venerdì 16 dicembre ore 17 – Silvio Piola il cacciatore di gol di Vanni Vallino

sabato 17 dicembre ore 16 – Parigi 1999, vent’anni dopo di Simone Raso

domenica 18 dicembre ore 16 – Negri. Sport in the U.S.A. di Francesco Gallo

Lunedì 19 dicembre ore 16 – Sportiva – 160anni di sogni, speranze e campioni di Francesco Gallo

martedì 20 dicembre ore 16 – Thunder’s Five Milano – 20 anni di successi di acopo Benini

martedì 20 dicembre ore 17 – Are you ready for Canoeing? di Piero Pandozzi Trani

Martedì 20 dicembre ore 17,15 – Penalty di Aldo Iuliano

mercoledì 21 dicembre ore 16 – Un bel coraggio – rugby nel carcere di Bollate di Marcello Pastonsi

mercoledì 21 dicembre ore 17 – Crazy for football di Volfango De Biasi

giovedì 22 dicembre ore 16 – Tjkko di Elena Bocchetti

venerdì 23 dicembre ore 16 – A 1 passo da te di Marco Gallo

sabato 24 dicembre ore 16 – 1968-Sport & Revolution di Emanuela Audisio e Thierry Bertini

martedì 27 dicembre ore 16 – Crazy for football – matti per il calcio di Volfango De Biasi

mercoledì 28 dicembre – ore 16 – Cap 20100 L’importanza di fare rete di Paolo Marelli

giovedì 29 dicembre ore 16 – A Passo d’Oro – Franco Nones la leggenda di un fondista di Alberto e Lia Beltrami

venerdì 30 dicembre ore 16 – Extra Time di Carlo Alssandri

sabato 31 dicembre ore 16 – Il ragazzo gioca bene – di Pietro Daviddi e David Gallerano

lunedì 2 gennaio ore 16 – Look Beyond – Lo sguardo oltre di Lia e Alberto Beltrami

martedì 3 gennaio ore 16 – Alè di Marco Zingaretti

mercoledì 4 gennaio ore 16 – Enzo Ferrari-il rosso e il nero di Enrico Cerasuolo

giovedì 5 gennaio ore 16 – Un coach come padre – di Massimiliano Finazzer

Tutte le proiezioni sono libere e ad ingresso gratuito. Il progetto è inserito all’interno del World Ficts Challenge, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva.