Acqua salata Andora, Paita (Az-Iv) interroga il Parlamento. Il vicesindaco non ci sta: “Che le parole si trasformino in tubi”

Andora. La grave situazione idrica di Andora e le criticità sull’erogazione dell’acqua potabile nel territorio hanno provocato numerose proteste da parte di cittadini e comitati locali e la preoccupazione dell’amministrazione comunale.

A raccogliere questo grido è stata, tra gli altri, l’onorevole Raffaella Paita (Azione-Italia Viva), che ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini.

Interrogazione illustrata dalla parlamentare ligure questa mattina con la richiesta di conoscere dai Ministri “quali iniziative intendono porre in atto per ripristinare il normale funzionamento del sistema di approvvigionamento idrico del territorio del comune di Andora, al fine di garantire il rispetto degli standard igienico-sanitari, nonché per assicurare sia la rapida realizzazione di interventi infrastrutturali di potenziamento del sistema, sia la verifica della sua corretta gestione da parte di Rivieracqua”.

Queste le parola di Paita dopo la risposta del Governo e dei Ministri: “Ringrazio il Governo perché la risposta che mi è stata fornita è molto dettagliata. Dalla risposta emerge il fatto che gli investimenti nell’ambito dell’Ato del territorio porterebbero alla risoluzione almeno parziale di questo problema che non è solo la siccità, ma un elevato sistema di cuneo salino, che dal punto di vista igienico e della sicuurezza dei cittadini è stato un problema molto importante per Andora durante l’estate. Dalla relazione del Governo si evince che questo tipo di situazioni si risolverebbero tutte in ambito di Ato locali”.

“Il Governo monitori il Piano sia per gli impianti sia per la rete di depurazione da qui al 2025 , come emerso dalla relazione del Governo stesso, ma anche utilizzi strategia e finanziamenti per risolvere complessivamente il problema. La Liguria è il paradigma di una fragilità importante per siccità e alluvioni, abbiamo una dispersione di acqua costante, dobbiamo dotarci quindi di un piano nazionale convincente”, ha proseguito.

“Ritengo importante far convergere quote importanti del Pnrr su questo tema e avere una strategia nazionale di Governo su temi che non possono essere relegati solo all’importante e anche lodevole contributo delle comunità locali che non hanno però la forza di risolvere il problema. Su Andora prendo atto dei piani di intervento, ma chiedo al Governo di monitorarli assiduamente perché non possiamo trovarci nella prossima stagione di nuovo una siccità che riguarda il Roja e quindi ad una carenza di approvvigionamento in zone che nella stagione estiva triplicano la loro popolazione di insediamento”, ha aggiunto ancora.

“É la ragione per la quale ringrazio per la specificità e per l’accuratezza della risposta del Governo, anche se questo non mi solleva dalla preoccupazione perché penso che la risposta ai nostri problemi non sia solo il guardare se davvero le comunità locali monitorano e fanno quello che viene richiesto, ma di avere una visione un po’ più alta e complessiva come Governo che riguarda l’intero sistema paese, nel tema della siccità, dell’approvvigionamento idrico, nel tema della sicurezza idraulica”, ha concluso Paita.

Ma la reazione sul fronte locale andorese non si è fatta attendere, con le parole piccate del vicesindaco di Andora Paolo Rossi: “Apprezziamo l’aiuto di tutti. Prendiamo atto dell’interessamento da parte della senatrice Raffaella Paita che però, ricordiamo agli andoresi, ha fatto parte della Giunta Regionale che ha deciso di inserire Andora nell’Ato Imperiese e quindi con Rivieracqua. Attendiamo ora che le parole si trasformino in tubi, quelli necessari a portare acqua dolce ad Andora”.