A Savona un convegno dedicato alla donna nello sport e nella disabilità

Savona. È in programma oggi a Savona, presso la sala riunioni “Lelio Speranza” Coni Point, in via Montenotte 2, a Savona, a partire dalle 17 il convegno, organizzato dalla sezione Rinaldo Roggero dell’Unione Nazionale Veterani dello sport in collaborazione con il Coni Savona e con il patrocinio del comune di Savona dal titolo: “ La donna nello sport e nella disabilità”.

I lavori saranno aperti da Roberto Pizzorno, delegato provinciale Coni Savona e presidente Unvs Savona. Seguiranno gli interventi di Patrizia Giallombardo – Commissario Tecnico Nazionale Italiana Sincro, Daniela Giaccardi- dirigente sportivo e vice presidente Vbc Savona, Michela Moretti- Presidente Nazionale Giro d’Italia d’Epoca. Luisella Frumento- Presidente Asd Semplicemente Danza Savona e Delegata Fids Provincia di Savona. Presenta: Laura Sicco– giornalista pubblicista.

Afferma il presidente dell’Unvs Savona e Delegato Coni di Savona Roberto Pizzorno: “Il convegno rientra nel progetto Nazionale “SportInclusive” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, Associazione Benemerita del Coni ed ha come scopo valorizzare il ruolo della donna nello sport, nell’inclusione sociale e nell’uguaglianza di genere. Tematiche fondamentali per l’etica sportiva e il rispetto dei diritti umani”.