A Savona tanti eventi culturali per la città con “Connexxion, festival diffuso di arte contemporanea”

Savona. Dopo l’esordio ad alto tasso di emozione e coinvolgimento che ha caratterizzato le giornate inaugurali di 25 e 26 novembre di “Connexxion, festival diffuso di arte contemporanea” – progetto inedito dell’Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina, ideato e curato da Livia Savorelli – entriamo nella seconda settimana del Festival con nuove performance, laboratori e mostre che interessano nuovi spazi della città.

Oggi è stata presentata alle ore 11, al Ristorante Bino, la mostra personale “Monolocali” di Vanni Cuoghi, che si svilupperà nelle sale del ristorante – sito all’interno del Museo della Ceramica e guidato dallo chef stellato Giuse Ricchebuono – entrato a far parte della selezione della Guida MICHELIN 2022. Giovedì 29 dicembre nel ristorante si terrà inoltre una performance che vedrà protagonisti l’artista e lo chef Ricchebuono.

I Monolocali, da cui la mostra prende il titolo, sono per la maggior parte luoghi domestici, teatrini di quotidianità dove talvolta elementi disorientanti irrompono nella scena, come gli imprevisti della vita. Scrive Vanni Cuoghi: “Non esiste una vera metodologia del fare: alcuni nascono dopo una progettazione sommaria, altri invece vengono composti e scomposti a seconda di quello che trovo nella memoria. Mi sono creato un piccolo mondo fatto di sagomine di animali, mobili, complementi d’arredo che butto dentro un cassetto. Poi le ‘ritrovo’ e le assemblo. La narrazione nasce giocandoci”.

Alle ore 16, nell’atelier “a picagetta”, sono state presentate delle borse limited edition realizzate in collaborazione con Loredana Galante e la performance dell’artista stessa dal titolo “Il dettato rivoluzionario”. Il marchio ‘a picagetta’ nasce nel 2019 da un’idea di Silvia Gianetti – arricchendosi nell’ultimo anno della collaborazione di Ilaria Ottonello con cui condivide il progetto, le idee, il laboratorio e l’amicizia – e ha scelto come suo luogo di creazione un suggestivo appartamento al primo piano di un palazzo storico e signorile in via Pia.

In dialetto ligure “a picagetta” identifica lo strofinaccio per asciugare le stoviglie e, in un intenso scambio di memorie personali, l’artista ha creato una capsule collection di modelli unici, realizzati e presentati in occasione di Connexxion.

L’artista sottolinea “La gentilezza è demodé e troppo poco sensazionalistica, ma per fortuna c’è chi la pratica. Ci vuole tempo per assimilare, accogliere, ricucire, rammendare strappi e ferite, ma anche per ammirare il disegno fatto con il filo di parole scelte, scenari rassicuranti, costellazioni sentimentali”. L’allestimento e il setting della performance resteranno visibili all’Atelier fino a venerdì 9 dicembre.

Alle 18 nella Galleria Vico Spinola, opening di “Così è (se vi pare)”, bi-personale di L’OrMa e Vanni Cuoghi realizzata in collaborazione con la Galleria Forni di Bologna e di Citriniti Arte Contemporanea di Spotorno. Qui il dialogo che la curatrice Livia Savorelli ha pensato e messo in piedi tra i due artisti è basato sullo spiazzamento visivo e sensoriale. Nella galleria, nulla è come appare: le piante non sono piante, la loro tridimensionalità è unicamente determinata dal virtuosismo pittorico di Vanni Cuoghi – dalla messa in scena della pittura, come il titolo di ciascun lavoro suggerisce – gli animali di L’OrMa spuntano curiosi, si susseguono in movimenti ad alta intensità, animali che vivono in un ambiente incantato, ma anche per loro l’inganno visivo è dietro l’angolo: se ci avviciniamo, ci accorgiamo che essi sono di carta. L’atmosfera è resa ancora più immersiva grazie alla sonorizzazione di Gianni Pastorino.

Si prosegue domani, sabato 3 dicembre alle 10, con il percorso urbano Waterfront di Savona: un dialogo sull’acqua dalla Torre Leon Pancaldo alla torre di Ricardo Bofill, che illustra le tappe della rigenerazione del porto in relazione allo sviluppo della città di Savona, per scoprire insieme ai volontari del Gruppo FAI Giovani che cosa hanno in comune il grattacielo e la Torre Leon Pancaldo, il complesso Bofill e le torri del Brandale (massimo 35 persone, prenotazione a savona@delegazionefai.fondoambiente.it).

Si prosegue alle ore 11,30 con la visita alla Torre del Brandale, organizzata da Associazione “A Campanassa” (durata 1 ora, prenotazione a savonaliberocomune@campanassa.it). Ed è proprio alla Torre del Brandale-Campanassa che si terrà la performance, dalle 10:00 alle 13:00, di Ilaria Margutti, “Come un filo che pende nel pensiero” in collaborazione con Associazione “A Campanassa” e la presentazione, alle ore 12.30, alla presenza dell’artista dei risultati del laboratori e della performance.

Il pomeriggio prosegue, dalle 16 alle 18, da Temide, in via Sansoni, con l’installazione e performance di Loredana Galante, “In buone mani atto III: sentirsi a proprio agio”.

In un ambiente intimo e familiare, “galantizzato” – che richiama il luogo di vita e lavoro dell’artista a Milano il To be kind – si è voluto creare un luogo di confidenza ed intimità, uno spazio sospeso dedicato alla Cura, per “sentirsi a proprio agio”.

A seguire alla Gulli Arte, dalle ore 18,30, opening mostra Archeologie del contemporaneo. Sospensioni di Camilla Marinoni, Alice Padovani e Francesca Romana Pinzari. L’evento è direttamente collegato alla mostra “Archeologie del contemporaneo. Svelamenti” al Museo Archeologico di Savona, che ha inaugurato sabato 26 novembre con le performance “L’immortalità non consola della morte” di Camilla Marinoni e Deimatico di Alice Padovani (sound design Le Piccole Morti). Entrambe le mostre sono visitabili sino al 7 gennaio 2023. In galleria una serie di opere iconiche della poetica di ciascun artista, selezionate dalla curatrice Livia Savorelli.

Il programma di Connexxion, con tutti gli appuntamenti fino a fine dicembre, è disponibile all’indirizzo www.connexxion.it.