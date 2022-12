A Savona parte “Quartieri in cantiere”, al via gli incontri tra giunta e cittadini per decidere come collaborare

Savona. Studiare la storia delle circoscrizioni a Savona, una diversa suddivisione della città rispetto a quella in 8 zone proposta dalla giunta, responsabilizzare i gruppi con un budget, coinvolgere il consiglio comunale, avere a disposizione dei luoghi fisici dove incontrarsi. Sono gli spunti che hanno dato i savonesi presenti ieri sera in Sala Rossa in occasione dell’incontro organizzato dalla giunta che chiede la collaborazione dei cittadini per “ripensare” i quartieri, uno dei “cantieri” per il 2023. Presenti il sindaco Marco Russo, gli assessori Riccardo Viaggi e Gabriella Branca insieme a un centinaio di cittadini, tra i quali alcuni consiglieri comunali di maggioranza.

Durante la serata la giunta ha messo sul piatto le sue proposte in merito a tre diversi temi: dove si vuole arrivare, come suddividere il territorio, come partecipare. In questi mesi si susseguiranno incontri con la cittadinanza per scegliere insieme le modalità, entro i prossimi 6 mesi, e iniziare la collaborazione. L’amministrazione comunale propone quindi alla cittadinanza di avviate una collaborazione attiva e stabile. “Questa proposta – commenta il sindaco Russo – è frutto di un lavoro ampio fatto dagli assessori e dai consiglieri. Tiene insieme due cose: la storia ma al tempo stesso vuole cogliere sfide nuove e voler rispondere ai problemi dei quartieri”.

La giunta propone una suddisivione della città in 8 zone: Centro Città – Città Vecchia, Fornaci – Zinola, La Rocca – Mongrifone, Santa Rita – Oltreletimbro, Legino, Villetta – Valloria, Villapiana – La Rusca, Lavagnola – Santuario. “Questa è una proposta dalla quale partire”, ha spiegato Viaggi. Diverse le proposte avanzate dalla giunta per organizzare la partecipazione attiva: l’albo dei volontari civici, l’elezione diretta o indiretta di secondo grado, sorteggio, per rappresentanza (associazioni, scuole, realtà del territorio). Si vorrebbero coinvolgere ragazzi con almeno 16 anni, residenti nella zona di interesse (indipentemente dalla cittadinanza italiana), che lavorino o che siano parte di una realtà associativa nella zona di riferimento. Secondo l’idea della giunta ogni territorio individuerà e realizzerà un progetto che valorizzi le peculiarità del proprio quartiere (curare un giardino, sviluppare a livello locale un determinato bene, avviare delle startup).

Diversi gli interventi che si sono susseguiti dopo la presentazione degli assessori. Franco Fenoglio, ex presidente di circoscrizione, ha esortato a studiare il passato: “Quando c’erano le circoscrizioni la partecipazione era altissima. Potevano dare pareri su proposte dell’amministrazione, in altre occasioni facevano progetti propri. Sarebbe necessario esaminare come si è sviluppata l’esperienza delle circoscrizioni a Savona“.

Dall’associazione Il Rosso non è il Nero è arrivata una proposta sulla suddivisione del territorio e hanno sottolineato che “bisogna fare in modo che a questo percorso partecipino più cittadini possibili a partire coinvolgimento del consiglio comunale”. L’ex assessore Sergio Lugaro promotore, ai tempi della giunta Berruti, del progetto ‘Venti di Partecipazione’ alza l’asticella: “Ritengo opportuno che ai gruppi venga dato un tesoretto e che i cittadini decidano su come usare quelle risorse”.

Dilvo Vannoni, per riuscire a raggiungere la più ampia platea possibile, propone di “istituire uno strumento comunicativo attraverso il quale chi vuole può dire la propria”. Luigi Giorgio evidenzia, invece, la necessità “di avere a disposizione dei luoghi fisici dove confrontarsi e discutere”. Conclude Renato Massucco: “Auspico che questa nuova forma di partecipazione faccia tesoro degli errori del passato. La voglia di partecipare dei cittadini c’è”.

Dopo l’abolizione delle circoscrizioni, ormai un decennio fa, è stato fatto un tentativo dalla giunta Berruti (progetto ‘Venti di Partecipazione’). Poi la giunta Caprioglio aveva iniziato un ciclo di giunte itineranti nei quartieri, che però si arenò di fronte alla difficoltà di incentrare il dialogo su temi di interesse comune: spesso si finiva per discutere di lamentele e problemi estremamente “spiccioli” e legati all’esperienza del singolo (qui il nostro editoriale dell’epoca).