A Savona nasce il “Tavolo provinciale per lo sviluppo economico”: il primo atto sarà la convocazione dei parlamentari liguri

Savona. A Savona è nato il “Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico“. E’ stato firmato oggi pomeriggio il protocollo d’intesa che ne sancisce la nascita.

Sono coinvolti oltre alla Provincia di Savona, Cgil, Cisl e Uil (promotori della proposta), Unione Industriali di Savona, Confcommercio di Savona, Confesercenti Savona, CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Savona, Confartigianato di Savona, Lega Cooperative di Savona, Confcooperative Imperia Savona, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, e il sostegno da parte dei Comuni di Savona, Cairo Montenotte, Albenga, Vado Ligure, Villanova d’Albenga.

La proposta di creazione del Tavolo, avviata dalle sigle sindacali territoriali, arriva alla luce dell’attuale difficile situazione economica, produttiva e sociale del Paese – a causa anche del repentino aumento di costi di materie prime ed energia – e al tempo stesso per dare risalto alle grandi opportunità di sviluppo e di programmazione di progetti strategici che possono essere valorizzati.

“Il tavolo vuole essere propositivo, fare sintesi tutti insieme”, ha sottolineato Olivieri. L’obiettivo del Tavolo è impegnare i soggetti coinvolti a condividere le linee strategiche di sviluppo del territorio per sostenere progetti di rilancio economico e occupazione in provincia, fare rete, perseguire strategie comuni. “Il primo atto- prosegue Olivieri – dev’essere l’incontro con i parlamentari eletti anche a Savona, nei colleghi proporzionali e uninominali liguri. Gli argomenti saranno tanti, perchè lo sviluppo economico comprende tutto: dalle infrastrutture al sociale”, ha concluso il presidente della Provincia.

Soddisfazione dei sindacati: “E’ uno strumento fondamentale per il territorio per una interlocuzione più forte con i livelli politici regionali e soprattutto nazionali (governo e ministeri) – ha commentato il segreatario provinciale della Cgil Andrea Pasa -. Lo è ancora di più perché è stato sottoscritto da tutti gli attori economici e istituzionali della provincia di Savona e perché il territorio ha bisogno di unità, di fare rete, e di pretendere ciò che spetta alla nostra provincia. Strumento per poter affrontare meglio le crisi industriali e le opportunità del territorio. A breve convocheremo tutti i parlamentari eletti in Liguria per presentare le opportunità e le crisi della nostra provincia a cui sono chiamati a interessarsi e dare risposte concrete sui temi generali: infrastrutture, sociale, sviluppo, sanità, turismo, ambiente”.

Sheeba Servetto della Uil ha aggiunto: “Io penso che questa provincia è una delle poche che riesce a fare sintesi per riuscire a risolvere i problemi. Io reputo che attraverso questo tavolo si possa fare un buon lavoro e siamo riusciti a formarlo perchè i soggetti sono riusciti ad avere una visione a lungo termine per il territorio”. Fa eco Simone Mara della Cisl: “Credo che le potenzialità per fare un buon lavoro tutte insieme ci siano tutte”.