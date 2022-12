A Savona “Incontri d’impresa”: focus sui nuovi modelli di business

La sala Convegni Azimut, a Savona in Piazza Giulio II, ospiterà il format “Incontri d’Impresa”, il giorno martedì 6 dicembre alle ore 17:00: verrà affrontato il tema della crescita economica delle piccole e medie imprese in Liguria.

L’incontro ideato e organizzato dallo Studio Franceri di Vado Ligure e Savona ha lo scopo di mettere in rilievo il ruolo dei professionisti aziendali, come conduttori di sviluppo, per sostenere il necessario processo di innovazione, strumento chiave per affrontare il proprio futuro.

L’apertura dell’incontro sarà affidata per i saluti introduttivi all’Assessore per lo Sviluppo Economico e Sport del Comune di Savona Francesco Rossello, al Presidente dell’Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona Stefania Piccardo e al Wealth Manager Azimut Marco Vigo.

Sarà il Presidente dell’Unione Industriali di Savona, Angelo Berlangieri, a moderare la tavola rotonda a cui parteciperanno Vincenzo Franceri, commercialista, e Marino Firmani, Business Partner de Il Sole 24 Ore, esperto di economia aziendale, con respiro internazionale.

“Con i relatori oltre a valutare i nuovi modelli di business che si declineranno nella nostra economia e analizzare le competenze moderne per fare leva sullo sviluppo, si entrerà nel merito dell’evoluzione che ha avuto il mondo aziendale anche con riferimento al Turismo”.

“Sarà un confronto utile per capire e per trovare nuove vie di sviluppo” affermano gli organizzatori.