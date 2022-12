A Perti la commemorazione dei partigiani Vincenzo Frosio e Giuseppe Chiazzaro

Finale Ligure. Come ogni dicembre, nella giornata di giovedì 22 alle 14.30 presso il cippo di Perti Alto si terrà la commemorazione dei partigiani Vincenzo Frosio e Giuseppe Chiazzaro.

“La ricorrenza, molto sentita, vuole rendere omaggio alla memoria di questi due giovani che diedero la loro vita nel corso della guerra partigiana al nazifascismo” spiegano dalla zione di Anpi Finale “Mirco Bruzzi”.

Il 6 agosto 1992, grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure e l’Anpi, venne inaugurata una targa commemorativa proprio nel luogo dove avvenne il sacrificio dei due partigiani per mano della San Marco RSI.

Proprio nella data del 22 dicembre 1944 avvenne la fucilazione ai due giovani, nel corso della quale Lino Causa, partigiano anch’esso, riuscì a scappare.

“La commemorazione verso queste persone che hanno dato la vita per un ideale così grande come la Libertà non è mai scontata, ne vana. È sempre bene ricordare dove posa le radici la nostra Repubblica e chi ha permesso, anche tramite la propria vita, di dare vita alla nostra Costituzione”.