A Palazzetto dello Sport il Finale incontra l’Andora per la Minibasket Challenge Libertas

Le ASD Andora Basket e Finale Basket si sono incontrate, in ambiente pre-natalizio, sabato 17 dicembre al Palazzetto dello Sport di Finale Ligure, ospiti della Polisportiva Finale Ligure per un appuntamento del Minibasket Challenge promosso dal Comitato Regionale Libertas Liguria Pallacanestro.

Vi hanno preso parte, dalle 15:00 alle 16:30, i bambini di 6/8 anni e, dalle 16:30 alle 18:00, quelli di età 9/10 anni. Entrambe le categorie hanno giocato partite 3c3 tutto campo, con i canestri bassi in tempi, rispettivamente da 5 e 8 minuti, senza interruzioni.

Da menzionare l’esperienza significativa per i bambini che hanno avuto modo di provare in un impegno ufficiale, quanto appreso in questo inizio di stagione.

I prossimi appuntamenti del Minibasket Challenge Libertas Liguria, proseguiranno nel 2023 con la partecipazione oltre che di Andora e Finale, anche delle altre Associazioni savonesi affiliate Libertas partecipanti alla manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Liguri, presieduto dall’vv. Roberto Pizzorno: Come Una Volta Albisola, Cestistica Savonese, Basket Loano Gararassini, Pallacanestro Loano, Pallacanestro Vado e Pallacanestro Alassio.

La finalità di Libertas è quella di offrire opportunità di gioco ai tesserati delle ASD affiliate, cercando di favorire il corretto apprendimento tecnico, abbinato al divertimento e piacere di giocare a Pallacanestro.