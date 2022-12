A Natale Celle si illumina, ma di meno: luci accese dalle 17 alle 23

Celle Ligure. Luci di Natale sì, ma accese per meno ore. Il Comune cerca di fronteggiare il caro energia, senza rinunciare ad abbellire il paese per le festività in arrivo.

Quindi orario d’accensione ridotto. Dalle 17 alle 23. Luci a led, a basso consumo di elettricità. Dal 3 dicembre al 6 gennaio.

Chi paga? “Il Comune – sottolinea il sindaco Caterina Mordeglia – come succede dal 2019. Da quella data provvediamo a costo della luce e luminarie”.

Lo stesso giorno si accenderà il Presepe luminoso che, da via Boagno accompagnerà i visitatori fin su, alla frazione dei Ferrari, dove si trova la Natività.

Anche in questo caso, per una parte di installazioni sarà il Comune a provvedere: per quanto riguarda quelle da via Boagno, dove si trova l’amministrazione fino alla chiesa parrocchiale di San Michele e ancora la Natività, dove culmina la Betlemme luminosa.

Per il resto ci penseranno coloro che installeranno le figure nelle loro proprietà. E proprio sabato 3 dicembre, alle 17 e 30, dalla sede del Comune, partirà una camminata luminosa, accompagnata dalle note dei Christmas Carolers, fino alla frazione dei Ferrari per l’accensione del presepe che qui culmina con dopo un percorso di figure luminose.