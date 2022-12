A Loano tornano le “Stelle di Natale” Ail che aiutano la ricerca scientifica

Loano. C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue: è la “Stella di Natale” Ail, che quest’anno tornerà nelle piazze italiane per ben quattro giorni consecutivi, dall’8 all’11 dicembre.

A Loano le “Stelle di Natale” Ail saranno in vendita presso le Amministrazioni Michero, in via Aurelia 348, dall’8 all’11 dicembre dalle 9 alle 19.

L’obiettivo è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie.

Anche quest’anno potrai avere la tua “Stella di Natale” con una donazione minima di 12 euro.

Nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma ha deciso di “non incrementare questo valore, consapevole del difficile momento economico e certa di poter contare sempre sul supporto di chi non vuole far mancare aiuto e assistenza ai pazienti e alle famiglie”.

I numeri delle “Stelle di Natale” raccontano di un impegno “continuo e di una grande fiducia da parte delle persone, che ci hanno portato a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 15 milioni di piantine e raccogliere oltre 175 milioni di euro. Un prezioso supporto per consentire alla ricerca di crescere e per offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver. Anno dopo anno Ail è cresciuta grazie al generoso contributo di tanti sostenitori, arrivando a costruire una rete di solidarietà costituita da 82 sezioni su tutto il territorio nazionale”.

Grazie al supporto di tutti Ail e le sue 82 sezioni territoriali possono: sostenere la ricerca scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori; supportare i centri di ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale; potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti; sostenere le case alloggio Ail, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari; finanziare servizi socio-assistenziali per le famiglie in difficoltà; offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari; portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.