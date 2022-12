A Genova per “Music for peace”: spettacolo e solidarietà del laboratorio teatrale del liceo Grassi di Savona

Savona. Ieri, 22 dicembre, il laboratorio teatrale del liceo O. Grassi di Savona ha replicato lo spettacolo: “Il regime delle favole” in occasione della manifestazione “Che stella”, organizzata dall’Associazione “Music for peace” nell’area Solidarbus di Genova.

Il biglietto è consistito in un’offerta di beni di prima necessità per le iniziative solidali natalizie dell’associazione.

Alcuni ragazzi del laboratorio e precisamente: Riccardo Romagnoli, Matteo Vezzolla, Lucia Travi, Anna Buscaglia, Letizia Buelli, insieme con il regista Prof. Jacopo Marchisio e il referente del Liceo Prof. Andrea Cipollone sono stati intervistati dalla radio di Music for peace.

“Dalle parole dei ragazzi emerge il valore formativo di questa esperienz – commentano dal liceo -, non solo la conoscenza della storia contemporanea della Grecia dei Colonelli negli anni ’70 del Novecento a cui la trama si riferisce, e che tra l’altro si intreccia con un fatto di cronaca genovese, ma anche l’idea di uno spettacolo che nasce dalla collaborazione di tutti, insegnanti e docenti, che si crea e plasma nel corso di un progetto condiviso ed in continua evoluzione. Chissà che qualcuno dei numerosi partecipanti a questo laboratorio teatrale( una trentina quest’anno) non coltivi poi questa passione nel futuro lavoro o nella vita!”