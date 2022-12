A Finale niente luminarie, i commercianti appendono grandi fiocchi rossi per decorare le vetrine

Finale Ligure. Niente luminarie per il caro bollette. Questa la decisione dell’amministrazione di Finale Ligure, che quest’anno non sarà addobbata dalle tradizionali luci natalizie. Ma a creare l’atmosfera di festa ci hanno pensato alcuni commercianti.

In via Colombo, ad esempio, le vetrine e le porte dei negozi sono state decorate con grandi fiocchi rossi di tulle per ricordare i pacchi regalo di Natale.

Una soluzione semplice ed economica, ma di impatto che ha permesso alla varie attività della via di addobbarsi a festa e richiamare i clienti.