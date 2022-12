A Cairo parcheggi blu gratuiti la prima mezz’ora, ma solo per chi usa l’app dedicata

Cairo Montenotte. Dall’8 dicembre parcheggi blu gratuiti la prima mezz’ora per incentivare il commercio locale. La decisione, si legge nella delibera approvata dalla giunta comunale, è stata presa in via sperimentale: al momento infatti l’iniziativa durerà fino al 5 febbraio 2023.

Riguarderà però solo gli utenti che utilizzeranno per il pagamento l’app Easy Park e non i normali parcometri. “I parcometri in uso attualmente non consentono la possibilità di individuare in modo univoco il veicolo e per tanto non rendono possibile l’applicazione del beneficio della mezz’ora esente – spiegano dal Comune – Tale possibilità quindi, allo stato attuale, è possibile esclusivamente per quegli utenti che utilizzino l’applicazione Easy Park con dematerializzazione del titolo di pagamento e tracciatura univoca del veicolo che usufruisce della sosta in esenzione per una sola volta al giorno”.

In campagna elettorale a lanciare l’idea della sosta gratuita per i primi trenta minuti era stato il gruppo di minoranza Più Cairo, che negli scorsi mesi ha presento due interrogazioni sull’argomento, l’ultima proprio il 29 novembre durante la seduta del consiglio comunale. Ma nonostante la scelta dell’amministrazione vada in questa direzione, la lista di Fulvio Briano non si ritiene del tutto soddisfatta, proprio perché l’esonero del pagamento riguarda solo chi utilizza l’app ed è valido una sola volta al giorno.

“Visto che il nostro intento – sottolineano – era quello di incentivare anche solo l’acquisto del pane e della frutta (a titolo esemplificativo senza escludere nessun genere) nelle attività commerciali presenti sul territorio, anche ai cittadini non tecnologicamente forniti, speravamo in qualcosa di più, che continueremo a chiedere”.

“Magari – aggiungono – visto il periodo natalizio e la crisi, dall’8 dicembre anziché la prima mezz’ora gratis solo per i possessori di Easy Park, si poteva prevedere, come in moltissime città, parcheggi gratis fino a Natale per incentivare gli acquisti nelle nostre botteghe”.