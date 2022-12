A Cairo il convegno di Fratelli d’Italia: “Fondamentali enti locali e il nostro settore produttivo”

Cairo Montenotte. Si è svolto il 3 dicembre il convegno organizzato dalla sezione valbormidese di Fratelli d’Italia.

Soddisfatto Francesco Garofano, presidente Circolo Fratelli d’Italia Valbormida: “Un grande successo organizzativo, con ottimi dibattiti sui principali temi legati all’importanza del ruolo degli enti locali e sull’importanza rivestita dal settore produttivo sul nostro territorio”.

E prosegue: “Un grande piacere per me coordinare l’assemblea nella quale sono intervenuti, tra gli altri, Federico Riboldi, Fabrizio Priano, Claudio Cavallo, Christian De Vecchi, Massimo Arecco, Roberto Scarzella e una rappresentanza provinciale dei dirigenti sindacali UGL. In particolare si è riflettuto sulla necessità di riforma del sistema degli enti locali, con il ritorno alla elezione diretta delle province e maggiori risorse, economiche ed umane, ai comuni, e sullo status degli amministratori locali”.

“Grazie al coordinamento locale di Fratelli d’Italia, per lo straordinario sforzo organizzativo, e a tutti i partecipanti che hanno potuto assistere ad un ampio e qualificato confronto. Le sfide del territorio si rinnovano sempre, all’insegna del merito e della qualità dei contenuti”, ha concluso Garofano.