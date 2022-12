Non si ferma l’emergenza peste suina, altri 3 casi di positività

Liguria. Non si ferma l’emergenza peste suina: salgono a 217 i casi positivi, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente, 139 positività in Piemonte e 78 in Liguria.

I nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte a Rocca Grimalda, nella provincia di Alessandria, e in Liguria a Crocefieschi nella provincia di Genova. E’ l’ottavo caso di positività nel comune di Rocca Grimalda e i primi due nel comune di Crocefieschi da quanto è iniziata l’emergenza sanitaria legata ai cinghiali.

Salgono a 44 i comuni con almeno un caso di positività accertata.

Resta alta la preoccupazione sulla situazione emergenziale e l’aumento dei casi, mentre prosegue il dibattito sull’emendamento presentato alla manovra di Bilancio sulle misure necessarie di eradicazione dei cinghiali relative ai piani di abbattimento, anche per ragioni di incolumità pubblica e di salute.

Ma a tenere banco le stesse rivendicazioni delle associazioni agricole, in ultimo la stessa Cia Liguria, preoccupate per le conseguenze della peste suina che non trova ancora soluzioni strutturali, oltre al fatto che le aziende danneggiate non hanno ancora ricevuto i ristori previsti.