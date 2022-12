Open Day al liceo Giordano Bruno

Albenga. Il liceo Giordano Bruno e i suoi 7 indirizzi – Classico, Scientifico, Linguistico, Artistico, Scienze Applicate, Sportivo, Musicale – che saranno presentati a tutti gli studenti interessati che non hanno potuto partecipare ai precedenti incontri in occasione dell’Open Day in presenza che avrà luogo venerdì 16 dicembre dalle 15 alle 18.

L’Open Day avrà luogo in tutte le tre sedi del Giordano Bruno (ma – previo accordo telefonico – è possibile visitare la scuola anche in altri momenti).

Nei giorni indicati, i visitatori saranno accolti da docenti e studenti che li accompagneranno nei diversi laboratori, ne abbiamo tanti e ben attrezzati, dai laboratori di informatica, al laboratorio di scenografia, dal laboratorio linguistico alla sala musica, dai laboratori di chimica e fisica ai laboratori di plastiche e pittoriche dove si potranno produrre opere artistiche grazie anche alla presenza di modelli viventi.