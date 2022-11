Pietra Ligure. “Per 10 km con cuore e gambe contro i femminicidi: basta alla violenza contro le donne”. È tutta qui, nelle prime parole del questore di Savona Alessandra Simone, il riassunto di “We Run For Women”, l’evento in programma questa mattina a Pietra Ligure.

Centinaia i partecipanti, tra cui tanti sportivi e diversi sindaci e rappresentanti dai vari comuni del savonese, alla prima edizione della manifestazione: una corsa di 10 chilometri competitiva e non competitiva e una camminata di 3 chilometri, con percorsi che attraverseranno la splendida cornice rivierasca dei comuni di Pietra e Borgio.

Confluiranno poi in piazza San Nicolò a Pietra dove verrà allestito un village dedicato alla lotta contro la violenza di genere, un luogo dove si potranno ricevere informazioni sulle attività della Polizia di Stato contro la violenza di genere, condividendo idee e progetti.

“L’idea di una gara nasce con l’intenzione di unire i contenuti divulgativi riguardanti il grave fenomeno della violenza di genere con i messaggi di legalità e rispetto legati allo sport, amplificando così il concetto di ‘rete’ per coinvolgere il maggior numero di istituzioni, associazioni e singoli cittadini”, hanno spiegato gli organizzatori.

A seguire le parole del questore: “La corsa è una metafora, – ha spiegato, – il traguardo è la prevenzione e la rete e la squadra in questo caso sono fondamentali. Dobbiamo arrivare prima, intercettare subito e non sottovalutare i minimi segnali. La pacca sulla spalla, seguita da un ‘andate a casa, sono affari di famiglia e fate pace’ non esiste. Sono affari di tutti, del vicino di casa, del medico, dell’infermiere e del poliziotto. Tutti siamo coinvolti“.

“Si tratta di un evento eccezionale che ha dato un segnale a tutti, – ha aggiunto il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi. – Un grande risultato per il paese e per il territorio, sono presenti anche numerosi sindaci dei comuni vicini: un segnale che ci siamo, che il problema della violenza sulle donne è ben chiaro e che non vogliamo succedano più eventi terribili come l’omicidio Janira, una ferita ancora aperta per la città. Siamo feriti dal ricordo, è vero, ma speranzosi per il futuro”.

Sempre a Pietra Ligure, ieri pomeriggio, si è tenuto un convegno al cinema-teatro Moretti per la presentazione in anteprima nazionale dell’opuscolo “Questo non è amore”, campagna permanente finalizzata a diffondere la cultura del rispetto e della prevenzione contro la violenza sulle donne.