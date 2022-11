“We Run for Women”: a Pietra Ligure e Borgio Verezzi la gara podistica contro la violenza sulle donne

Pietra Ligure/Borgio Verezzi. Mentre l’ASD RunRivieraRun si gode ancora la soddisfazione per il successo della Half Marathon (oltre mille atleti iscritti e il record di 18 paesi rappresentati), è subito a lavoro per un nuovo grande evento: la prima edizione di “We Run for Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”, iniziativa promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e organizzata dalla Questura di Savona.

La manifestazione si svolgerà il prossimo 20 novembre a Pietra Ligure e Borgio Verezzi e vedrà una 10 km per gli atleti agonisti e non agonisti ed una marcia di 3 km aperta a tutti.

L’evento fa parte di una due giorni dedicata alla violenza contro le donne, nel corso della quale sarà altresì presentata l’edizione 2022 dell’opuscolo “Questo non è Amore”, campagna permanente finalizzata a diffondere la cultura del rispetto e della prevenzione contro il fenomeno, a testimonianza dell’attenzione costante della Polizia di Stato sul tema.

“We Run for Women” è organizzato con il patrocinio di: Comune di Pietra Ligure, Comune di Borgio Verezzi, Provincia di Savona, Unione Industriali di Savona, Fondazione De Mari.

Le iscrizioni alla gara – organizzata con la collaborazione di RunRivieraRun, società specializzata in eventi sportivi – sono già aperte e potranno avvenire tramite il link https://www.endu.net/it/events/we-ran-for-women/ ove è consultabile anche il regolamento completo.