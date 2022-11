Volley, VBC Savona vince con Serrafrutta Alassio e si gode la vetta

Savona. Oramai ci ha preso gusto il VBC Savona che, sul campo di casa contro il Serrafrutta Alassio Volley, conquista la terza consecutiva.

Un risultato che regala ai biancorossi la testa alla classifica, condivisa con Sabazia Ecosavona, Carcare, ADMO Volley (tutte e tre hanno una partita da recuperare) e Grafiche Amedeo Sanremo.

Per quanto riguarda la gara con il Serrafrutta Alassio, finita 3 a 0 per i padroni di casa, ottima prestazione della squadra di coach Lemmi che sembrano sempre in controllo della partita, tanto che i parziali finali vedono le lunghezze di vantaggio vicine ai 10 punti (25-17 / 25-15 / 25-17).