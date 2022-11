Volley, settebello di vittorie per Tweener Andora: battuta anche Acqua Calizzano Carcare

Andora. E sono sette! Il Tweener Andora vince ancora e prosegue la sua marcia senza intoppi al comando della classifica del girone A di Serie D. Ad uscire sconfitte dal Palazzetto di Andora è anche l’Acqua Calizzano Carcare, che rende dura la vita delle biancoblù ma poi si arrende 3 a 1.

I primi due set sono delle padrone di casa e terminano con lo stesso risultato: 25 a 20. Molto combattuta la terza frazione che, grazie al risultato di 24 -26, permette alle biancorosse si accorciare le distanze. Ma a nulla serve: Tweener Andora nel quarto set vince 25 a 12 e si aggiudica i tre punti.

Per la capolista ancora due sfide, poi sarà giro di boa. Prima con il Finalmaremmola, seconda forza del campionato, poi con il Corradini Home.

“Siamo tutti molto soddisfatti per questa vittoria – commenta l’allenatrice Alessia Ammendola –Sono altri tre punti molto importanti per il nostro cammino. Abbiamo affrontato la partita con la giusta carica emotiva e sfruttando le nostre qualità di gioco. Non ci piace guardare la classifica, perché ogni partita va affrontata a prescindere della posizione della squadra avversaria, c’è però da dire che questa posizione ci fa mantenere sempre altissima la concentrazione e la motivazione per continuare a fare bene. Sfrutteremo la settimana di pausa dal campionato per recuperare alcune ragazze da qualche piccolo affaticamento e poi ci prepareremo per un altro big match contro il Finalmaremola il 10 dicembre ad Andora”.

Movimenti anche a livello societario per il club: “In settimana abbiamo affrontato il cambio del consiglio direttivo e vorrei cogliere l’occasione per ringraziare personalmente chi ci ha accompagnato in questo lungo percorso – commenta Ammendola – Sono sicura che la nuova dirigenza affronterà con serietà ed entusiasmo tutte le sfide che ci saranno dentro e fuori dal campo con l’obiettivo di far crescere questa società come una solida realtà sportiva”.

TWEENER ANDORA – ACQUA CALIZZANO CARCARE 3-1 (25-20 / 25-20 / 24-26 / 25-12)