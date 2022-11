Volley, la neo promossa Carcare fa faville in serie C: con il Santa Sabina è terza vittoria su tre

Carcare. Terza giornata del campionato di serie C maschile per Energie Italiane, valbormidesi impegnati nell’ostica trasferta genovese contro il Santa Sabina.

Il Carcare finalmente si presenta con la formazione al completo. In campo i mister Garra e Torresan scelgono Loi in regia ed il ritrovato Pipitone in diagonale opposta, le bande si poggiano su Garra e Dotta mentre i due centrali sono Iemina e Mantovani, indiscussa è la titolarità del libero Suffia.

La gara è da subito combattuta ed i biancorossi danno sfogo alle loro “energie” per non mollare i punti set. Super lavoro per la regio di Loi che individua il posto 4 quale fucina di attacchi al campo avversario. In questa gara mister Garra registra meglio i suoi centrali con l’ordine di alzare quel muro un po’ nascosto nelle altre precedenti gare. Da lì a poco il ritmo della gara prende il suono giusto con il battezzo positivo di Pipitone con 11 punti al suo attivo ed un libero che regge le retrovie senza colpo ferire. Lunghi scambi, piccoli errori che il Santa Sabina accoglie e ferisce la difesa biancorossa, ma alla fine il punteggio arride all’Energie Italiane che chiudono al 26° punto.

Il secondo set è un’altra storia, emerge Garra, l’attaccante Dotta ed il “muratore” Mantovani bloccano il Santa Sabina su un iniziale 6/0, preludio di un finale di 25/9 tutto biancorosso. Con due set in saccoccia il Carcare affronta il terzo ben consapevole che i padroni di casa avrebbero riordinato le loro idee dando così spazio ad un set più combattuto, ma ormai i ragazzi di Carcare non modificano il loro atteggiamento agonistico, tanto che il set lo conquistano 25/20.

Bene la linea d’attacco di Carcare che ha visto il “pippo Garra” insediare ben 15 punti, 11 per Dotta e Pipitone, 9 il centrale Mantovani e 7 l’omologo Iemina.

Espugnato, quindi, anche la temuta avversaria genovese, Energie Italiane Pallavolo Carcare si alloca con 9 punti al primo posto in classifica tallonata dalla formazione di Sanremo, in attesa della prossima gara: il 3 dicembre ore 17, a Carcare giungerà la formazione del Finale Ligure.