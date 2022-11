Volley, Albenga riprende la sua marcia: vince e convince con il Normac VPG

Albenga. Riprende da dove si era interrotta la cavalcata dell’Albenga Volley, la squadra di Siccardi batte tra le mura amiche il Normac VPG e torna al comando della classifica, questa volta in compagnia del Cogovalle.

Un incontro quasi mai in discussione, una prova convincente che ridà sicurezze e cancella subito la cocente sconfitta di settimana scorsa. Il risultato è un netto 3 a 0 a favore delle ingaune, questi i parziali del match 25-14 / 25-16 / 25-21.

La prossima sfida sarà invece in casa proprio dell’altra capolista, ancora una volta in trasferta in un big match, occasione buona per dimostrare la propria forza e prendersi la vetta in solitaria.