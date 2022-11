Violenza sulle donne, tante iniziative all’Istituto Migliorini di Finale

Finale Ligure. Ogni anno quelli che precedono il 25 novembre sono giorni intensi per l’Istituto “Migliorini” di Finale, segnati dal ricordo indelebile di Janira D’Amato, una ex alunna uccisa dall’ex fidanzato cinque anni fa.

Il primo importante evento di quest’anno è stata la presenza alla presentazione svoltasi a Pietra Ligure dell’opuscolo “Questo non è amore” a cura della Polizia di Stato, seguita dalla corsa “We Run for Woman”, alle quali hanno voluto prendere parte diversi docenti dell’istituto.

Per la giornata contro la violenza sulle donne il “Migliorini” sarà presente in più sedi: Finale Ligure, Pietra Ligure e Cisano sul Neva, segno della grande sensibilità e attenzione sulla tematica legata alla violenza di genere.

Alcuni docenti partecipanti a “We Run for Woman”

Iniziando da Finale Ligure, l’IIS Finale, Migliorini – Da Vinci, ha partecipato alla realizzazione degli eventi organizzati sul territorio in collaborazione con Baba Jaga, Zonta Club Finale e il Comune di Finale Ligure. I ragazzi delle classi terza e quarta grafici, singolarmente o a gruppi, si sono messi alla prova per la realizzazione di locandine che pubblicizzassero gli eventi organizzati. Sono stati creati tredici progetti che saranno esibiti a scuola e al Teatro delle Udienze. Una commissione giudicatrice ha, con fatica, votato ogni lavoro e la locandina vincitrice, oltre che invitare agli incontri i passanti per le vie della città, sarà premiata il giorno 25 novembre 2022.

Il primo appuntamento sarà di venerdì sarà alle 10.30 in via Porro a Finalpia con l’inaugurazione di una panchina rossa, in memoria di Angela Ferraro, da parte dello Zonta club di Finale. Ad esso parteciperanno tutte le classi quarte dell’IIS Finale dedicando a tutti un momento di riflessione in più lingue.

I ragazzi vincitori del progetto riceveranno, in questa occasione, i biglietti per la partecipazione al secondo appuntamento, lo spettacolo “La principessa azzurra”, della compagnia Teatro La fuffa, vincitore del premio “Giovani realtà del Teatro 2019”, in scena al Teatro delle Udienze di Finalborgo domenica 27 novembre alle ore 17.00. Al termine dello spettacolo, al pubblico verrà offerta pasticceria secca realizzata dai ragazzi dell’indirizzo di pasticceria e servita dai ragazzi dell’indirizzo di accoglienza.

Una rappresentanza finalese prenderà parte all’installazione, dopo il restauro, della panchina rossa dedicata a Janira D’Amato. La classe V^C dell’Alberghiero sarà infine presente a Cisano sul Neva per l’inaugurazione di una nuova panchina rossa e per partecipare ad un momento di riflessione sul tema dei diritti delle donne, con particolare riferimento alla situazione attuale in Iran.