Violenza di genere, a Carcare l’apertura di uno sportello di Telefono Donna nei locali comunali 

Carcare. Violenza sulle donne: anche Carcare si attiva per sensibilizzare l’opinione pubblica contro un fenomeno sempre più dilagante. Lunedì scorso l’Anpi e l’Amministrazione comunale hanno dato vita ad una serata di informazione e sostegno, lungo un percorso costellato da relatrici d’eccezione.

Erano infatti presenti il Gip Fiorenza Giorgi, le dottoresse Silvana Mordeglia e Alice Gauna, nonché gli studenti del Liceo Calasanzio che hanno partecipato con la loro arte diretti dall’insegnante Daniela Olivieri. Ma non è tutto.

All’appuntamento non è mancata una delegazione di Telefono Donna, il centro antiviolenza della Provincia di Savona, che presto aprirà uno sportello proprio a Carcare nei locali comunali. “Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per questa serata ricca di contenuti e non solo simbolica – sottolinea l’assessore Enrica Bertone – Sono davvero contenta che Telefono Donna abbia accolto la richiesta del Comune di essere presente sul territorio per l’ascolto e il sostegno di chi è in difficoltà. È importante dare spazio e voce a chi subisce violenza di genere, sia essa fisica, economica, sociale o altro. Carcare da tempo lavora su questo tema che, purtroppo, ogni giorno offre spunti cruenti per riflettere, tenere sempre alta la guardia e responsabilizzare soprattutto i più giovani”.

Alla serata ha contribuito con un prestigioso allestimento anche lo stilista carcarese Luca Moretti, da sempre impegnato nel sociale per la difesa dei diritti umani nonché ideatore della giornata in rosa contro la violenza sulle donne, Jeunesse Daily Town, a Nizza, in Costa Azzurra. Un’occasione per trasmettere l’importante messaggio della moda sul fatto che nessun tipo di abbigliamento o look femminile giustifica la violenza.