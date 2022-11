Violento scontro tra due scooter ad Albisola, tre ragazzi portati in ospedale

Albisola Superiore. Violento scontro questa sera ad Albisola Superiore lungo l’Aurelia. A essere coinvolti due scooter, tre le persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Lanciato l’allarme si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico e sanitario con l’automedica del 118 e due ambulanze della croce verde di Albisola.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, i tre feriti – tutti giovani, tra cui due minorenni – sono stati accompagnati all’ospedale: due al San Paolo di Savona e uno al Santa Corona di Pietra Ligure. Sono finiti tutti in codice giallo, tanto lo spavento ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

A intervenire anche la Polizia di Stato che si è occupata dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro stradale.

Lungo la strada principale (corso Ferrari), che collega Albisola con Celle Ligure, si sono verificate code fino alle 19,30: nelle vicinanze dell’ex fabbrica Gavarry, il traffico è stato regolato a senso unico alternato. Ora la situazione è tornata alla normalità.