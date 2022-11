Grave incidente sulla via Aurelia, un ferito portato d’urgenza in ospedale

Savona. Grave incidente questo pomeriggio a Savona intorno alle 14,30 sulla via Aurelia (lungomare Matteotti), all’altezza dell’incrocio a pochi metri dalla galleria Valloria. Per cause ancora da chiarire, un anziano a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente la testa.

Secondo quanto appreso, fortunatamente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi e persone nel sinistro. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona.

La persona alla guida del mezzo a due ruote, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato a terra colpendo la testa. Per lui, dopo le cure ricevute sul posto dal personale medico e sanitario, è stato disposto il trasferimento d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni preoccupano.

Per accertare la dinamica dell’incidente indaga la polizia locale di Savona, che si è occupata dei rilievi del caso. Lungo l’arteria stradale che collega Savona con Albissola si sono verificati alcuni disagi alla circolazione.