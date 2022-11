Villanova, inaugurato il nuovo parcheggio in via Unità d’Italia con 35 posto auto e sei posti moto

Villanova d’Albenga. E’ stato inaugurato il nuovo parcheggio auto e moto realizzato dall’amministrazione Balestra su via dell’Unità d’Italia nella zona attigua ai campi sportivi di Villanova d’Albenga.

Si tratta di un’opera importante che oltre a rendere fruibile il piazzale, offre 35 nuovi posti auto e 6 posti moto. Il progetto ha previsto altresì l’adeguamento della pubblica illuminazione mediante efficientamento dei lampioni con nuovi corpi a led a garanzia di risparmio energetico. Inoltre, sul piazzale è prevista l’installazione di due colonnine per la ricarica delle auto elettriche, già ordinate al gestore che verranno installate nelle prossime settimane.

“L’opera rientra nelle opere previste dal PRRU Piano regionale di rigenerazione urbana – spiega il sindaco Pietro Balestra che con il vicesindaco Paolo Cha ha aperto ufficialmente il piazzale – Ha previsto un investimento complessivo di 198.000 euro cofinanziato dalla Regione Liguria con un contributo a fondo perduto di 158.413 euro e per la restante spesa di 39.587 euro con fondi comunali”.

“Ringrazio Regione Liguria – ha sottolineato Balestra – e in particolare l’assessore regionale Marco Scajola per la sensibilità dimostrata per i piccoli comuni che grazie a questi contributi possono realizzare interventi di riqualificazione urbana molto importanti, che offrono servizi a sportivi, residenti e turisti”.