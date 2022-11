Verso Vado-Sestri Levante, Luca Tarabotto: “Cresciuti tanto in due anni. Mai pensato al Savona? È una piazza che richiede grosse responsabilità”

Vado Ligure. Un avvio di stagione più che positivo quello della squadra di Marco Didu: 25 punti in saccoccia, terzo posto in classifica e con il capocannoniere Di Renzo che, con Capra e Lobosco, compone un trio d’attacco invidiabile.

In linea di massima si sta vedendo un equilibrio ben preciso rispetto alle precedenti stagioni. Non solo sul campo ma, anche a livello ambientale, il Vado attualmente sembra una parabola ascendente che punta al futuro con maggiori certezze. Domani arriverà la capolista Sestri Levante, una sfida tra rossoblù che si preannuncia ricca di spunti per la classifica e il futuro.

Luca Tarabotto, una figura importante per il club, prima da allenatore e ora da direttore sportivo, ha tirato le somme da un punto di vista societario e personale sull’attuale momento stagionale. Un pensiero va anche al Savona, una realtà che dista solo qualche chilometro e che fino a qualche anno fa militava nel medesimo campionato.

Direttore, una partenza positiva per un futuro stimolante?

“Abbiamo cominciato a lavorare tutti insieme dal mese di luglio con un gruppo e uno staff tecnico nuovo. Col tempo ci siamo amalgamati sempre di più, anche nei rapporti umani, e di questo ne siamo contenti. Siamo orgogliosi di vederci in zone alte dopo i campionati di qualche stagione fa. Essere arrabbiati per una vittoria sfumata è una sensazione positiva, utile a farci capire che la società in primis ha fatto un balzo in avanti non indifferente. Ora arriva il Sestri Levante che è una buonissima squadra, simile a quelle che sono le nostre caratteristiche di gioco. Non avrebbero tutti questi punti in classifica se non avessero una base importante dietro, quindi bisogna solo che fargli i complimenti per ciò che stanno facendo, ricordando che hanno anche un allenatore alla prima esperienza in Serie D. Poi affronteremo anche la Sanremese e, in queste due partite, ci misureremo con le prime della classe e cercheremo di capire cosa ci dirà il campo”.

C’è qualche rammarico oppure è andato tutto sopra ogni aspettativa?

“Sinceramente ne ho due. A Casale e Fezzano dovevamo andare per vincere e abbiamo lasciato qualcosa per strada. Però siamo contenti del nostro percorso e ci stiamo avvicinando alla consapevolezza dei nostri mezzi. Dobbiamo, quindi, essere sempre convinti della nostra forza per poter andare avanti in modo importante, leggendo bene le partite nell’arco dei novanta minuti“.

Come si sta trovando nel suo nuovo ruolo dopo anni di panchina?

“Il campo mi manca, sarebbe una bugia dire il contrario. Tuttavia è stato meglio aver cambiato per contribuire ad una crescita organizzativa del club, che fino ad un po’ di tempo fa peccava. Ora ho il piacere di dire che il Vado è una società ben vista da tutti e si vede il lavoro che stiamo facendo. Probabilmente quando allenavo c’era più confusione e meno certezze, perciò fuoriuscivano dei problemi che in un campionato come la Serie D non ti puoi permettere. A partire dall’anno scorso, con un gruppo giovane attorno, abbiamo cercato di fare questo salto di qualità e direi che lo stiamo facendo piuttosto bene“.

Cosa ne pensa della situazione del Savona Calcio? Una volta il vostro era un derby particolarmente seguito, adesso ci sono ben due categorie di differenza a separarvi..

“Io sono genovese e vivo nel savonese da dieci anni, essendomi sposato ad Albissola. Quindi mi accorgo bene del forte affiatamento della gente per i colori biancoblù. Questa situazione è veramente un peccato per tutti i componenti della città, con una squadra così storica in Prima Categoria e senza nemmeno un campo fisso dove potersi allenare regolarmente. Da quando sono nel calcio ho imparato che senza una solida base societaria, con una buona struttura, si fa fatica a portare avanti un progetto. Non è bello vedere in questa triste condizione uno stadio così importante come il Bacigalupo, nel centro della città, che ha fatto emozionare tanta gente. Quindi il Savona per poter ripartire dovrebbe avere a capo delle persone sincere, che non facciano mai il passo più lungo della gamba e cerchino di costruire qualcosa per una città a cui manca una squadra che possa essere un punto di riferimento come un tempo”.

Quest’anno erano girate voci circa un interessamento della società, smentite poi dal presidente. Ma la famiglia Tarabotto ha mai pensato di provare a fare calcio in una piazza che, rispetto a Vado, garantirebbe un seguito ben maggiore?

“Chi è che non vorrebbe prendere il Savona? Sarebbe indubbiamente una situazione importante, tra il seguito e l’immagine del club, ma non bisogna dimenticarsi che avvicinarsi ad una società del genere comporta una forte assunzione di responsabilità. I progetti vanno svolti nel modo giusto e con una collaborazione collettiva, comune e quant’altro, non tanto per fare”.

L’apertura delle liste si sta avvicinando sempre di più. Pensa che ci sarà bisogno di attingerci per poter rinforzare la rosa?

“A Vado lavoriamo con serenità ma, a volte, pensiamo o di essere sulla luna oppure sotto terra. In questo momento siamo terzi in classifica con una squadra ottima, quindi i miei giocatori non li cambierei con nessuno. Però bisognerà valutare ogni situazione quando si arriverà ad un determinato punto del campionato: vedere se tutti sono contenti di poter continuare insieme, se bisogna discutere di qualcosa oppure se ci sono degli accorgimenti da fare. Ora come ora non so che faremo, sono sincero“.

Infine un secco pronostico sulla partita di domani..

“Siccome siamo due squadre che cercano di giocare per vincere, con gli episodi che secondo me faranno la differenza, credo proprio che sarà un partita da 1 o 2 fisso“.