Vela, Nora Maraglia e Simone Cucatto del Circolo Nautico Loano campioni regionali nella classe 420

Andora. Nel week end del 19-20 novembre si è concluso ad Andora il Campionato Ligure di vela della classe 420 con la disputa della ottava regata della stagione. Dopo una cavalcata trionfale vince il campionato con pieno merito l’equipaggio formato da Nora Maraglia e Simone Cucatto del Circolo Nautico Loano.

Ma non è stato facile. Dietro di loro ci sono equipaggi forti dello Yacht Club San Remo, dello Yacht Club Italiano, del Circolo Vele Vernazzolesi, del Club Velico Bogliasco, di Imperia, del Circolo Nautico San Bartolemeo, del Circolo Velico Ventimigliese e tanti altri, tra i quali alcuni equipaggi svizzeri, per un totale di ben 54 concorrenti (ben 27 under 17). Da segnalare che, tra questi 54, c’erano ben cinque selezionati per i mondiali ed europei.

Nora e Simone hanno conquistato ben 4 primi, un terzo, un quarto ed un settimo che li ha portati sin dalle prime regate in testa al Campionato.

Ma non erano soli. La squadra 420 del Circolo Nautico Loano si è ben comportata anche con gli altri suoi equipaggi, specialmente nella categoria Under 17, dove troviamo la coppia formata da Silvia Ceresa e Giacomo Nario piazzati al quarto posto assoluto. Settimo posto invece per Irene Eandi con Tobia Eandi e ottavo per Leonardo Vanetti con Giovanni Pastorino. “Risultati di rilievo anche e soprattutto per la loro giovane età, che fanno sperare bene per il loro futuro agonistico”, commentano dal circolo loanese.

E adesso li aspetta dal 8 all11 dicembre l’Imperia Winter Regata, una delle regate internazionali più importanti della stagione con concorrenti provenienti da tutta Europa.