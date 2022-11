Vela, a Varazze la seconda prova del 32° Campionato Invernale del Ponente

Varazze. Dopo il bell’inizio di domenica 6 novembre, prosegue a Varazze il 32mo Campionato Invernale del Ponente 2022/23, con le 4 prove in programma sabato 19 e domenica 20, che permetteranno di arrivare al primo scarto e la classifica comincerà a prendere forma.

Il Campionato Invernale del Ponente è organizzato dal Comitato dei Circoli formato da: LNI Savona, CN Celle e Varazze CN, in collaborazione con Marina di Varazze.

Le classifiche in tempo compensato, dopo la prima prova del 6 novembre, vedono al comando: per la Categoria ORC, Rachistar di Massimo Schieroni, seguito da Spirit of Nerina di Paolo Sena e Farfallina 2 di Davide Noli; per la Categoria Grancrociera, Mannicchia di Elia Bonetti quindi Mediterranea di Marco Pierucci e Outlaw di Reiter Wolfgang.

Le prime tre imbarcazioni classificate nelle tre categorie; ORC, IRC e Gran Crociera, acquisiranno il diritto a partecipare alla Coppa dei Campioni, regata riservata ai primi tre Yachts delle categorie sopracitate nei campionati invernali d’altura della Prima Zona