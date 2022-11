Varazze, processo maltrattamenti Rsa. La difesa: “Costrette a lavorare in condizioni estreme”

Varazze. Nuova udienza questa mattina in Tribunale a Savona nel processo che vede coinvolte tre operatrici socio sanitarie che erano state arrestate dalla guardia di finanza per diversi episodi di episodi di maltrattamento subiti dagli anziani residenti nella rsa La Villa di Varazze” rel=”noopener” target=”_blank”>violenza e maltrattamenti nei confronti di più ospiti della Rsa La Villa di Varazze.

Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sei in tutto gli operatori sanitari finiti al centro degli accertamenti investigativi, ma due avevano richiesto il rito abbreviato, mentre per una terza persona era stata disposta la messa alla prova, dopo che nel quadro accusatorio il reato a lei ascritto era stato derubricato in abuso dei mezzi di correzione.

Nel procedimento pensale in corso nelle aule di Palazzo di Giustizia, sul banco degli imputati ci sono Elisa Zunino, Natalina Minasi e Simona Siccardi.

Al vaglio del dibattimento gli elementi di prova raccolti durante l’indagine, in primis le immagini delle telecamere e le intercettazioni ambientali, ma non solo… E questa mattina sono state visionate alcuni video richiesti dai legali difensori, i quali vogliono dimostrare il difficile contesto lavorativo e operativo nel quale si trovavano a operare, con situazioni critiche che le avrebbero portato ad uno “stato di stress” continuo.

Stando alle stesse dichiarazioni spontanee fornite in aula le tre Oss hanno voluto evidenziare “condizioni di lavoro estreme”, in primis per la gestione di numerosi pazienti, alcuni critici, con la conseguenza di dover adottare metodi diversi per le pratiche di trattamento e cura degli ospiti, oltre ad alcune problematiche strutturali sul fronte dei letti, ad esempio, o altre attrezzature.

Nelle fasi precedenti all’inizio del processo le tre imputate avevano fatto alcune ammissioni su comportamenti duri e decisi, ma negando sempre la violenza e i maltrattamenti secondo quanto emerso dagli atti probatori e accusatori.