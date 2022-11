Varazze. Al lavoro e presto per un nuovo cavalcavia provvisorio alla Vignetta (QUI la cronaca dell’incidente che ne ha compromesso la sicurezza): lunedì 28 novembre via alla demolizione del vecchio e venerdì percorribilità stradale di quello nuovo, tipo “Bailey”.

Prima però la sistemazione delle utenze per non lasciarne prive le persone che vivono aldilà del cavalcavia della Vignetta, che ieri sera è stato danneggiato dall’urto di un mezzo pesante di passaggio sull’A10, zona tra i caselli di Celle e Varazze. Poi sarà la volta della demolizione del ponte lunedì e, conclusa, si installerà un cavalcavia prefabbricato.

Questo pomeriggio (16 novembre), sopralluogo del presidente della Regione Giovanni Toti insieme a Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civile. Ad attenderli il consigliere Alessandro Bozzano e il primo cittadino Luigi Pierfederici insieme ai tecnici di Autostrade, Iren, Regione, dell’impresa delle demolizioni e di Ireti.

Un percorso pedonale alternativo di 300 metri, tra i campi coltivati per gli abitanti tra il tempo della demolizione e quello della nuova installazione: tra le soluzioni per ridurre al minimo il disagio.

Cavalcavia danneggiato in A10, sopralluogo di Toti-Giampedrone

“Solo 36-48 ore di disagio per i residenti. Allertato l’elicottero del 118 e identificata un’area dove atterrare, nel caso ci fossero emergenze, poi poco tempo per rivedere un ponte nuovo percorribile con le vetture”, ha spiegato il governatore Toti. Insomma sforzo massimo da parte di tutti per limitare i disagi.

“A inizio settimana partirà la demolizione dell’impalcato danneggiato, tra mercoledì e giovedì sarà varato il nuovo ponte con l’apertura al traffico prevista al momento entro le 6 di venerdì mattina sia per il sovrappasso che per l’autostrada”, ha poi sepcificato.

“I tempi sono più brevi di quanto immaginato in un primo momento così come il disagio speriamo sarà più breve rispetto a quello che abbiamo temuto questa notte quando si è verificato questo assurdo incidente. È stato attivato l’elisoccorso, trovando un’area idonea all’atterraggio in caso di emergenza sanitaria, con la possibilità comunque di trasportare eventualmente le barelle anche attraverso il passaggio pedonale”.

“Rispetto a ieri sera quindi la situazione è molto meno preoccupante e i disagi per la popolazione saranno molto limitati. La collaborazione tra il sindaco di Varazze, la nostra Protezione Civile, Società Autostrade che si è mossa e si muoverà con grande tempestività ci lascia piuttosto sereni che entro questa settimana tutto tornerà alla normalità. C’è anche un passaggio alternativo pedonale, parallelo alla passerella danneggiata e potrà essere utilizzato dai residenti per poco tempo, dalla demolizione dell’attuale ponte al posizionamento del nuovo ponte bailey che Autostrade monterà. Prima di abbattere il vecchio manufatto verranno ripristinate le utenze in modo che nessuno rimanga senza luce, acqua e gas”.

“Stiamo verificando con massima attenzione. Siamo in grado di intervenire in caso di emergenza, – sottolinea Giampedrone. – Circa una settimana per il ponte ‘Bailey’ e poi subito al lavoro per dare un’infrastruttura vera e propria. Già venerdì mattina dovremmo riavere una percorribilità stradale e autostradale”.

“Al momento non vengono segnalate particolari problematiche tra i residenti rimasti parzialmente isolati, dove è presente solo una persona anziana, ma siamo ovviamente pronti ad intervenire in caso di necessità. È già stato individuato infatti un punto di atterraggio per l’elisoccorso che in queste ore sta effettuando tutti i sopralluoghi, pronto a intervenire in caso di emergenza sanitaria o di protezione civile oltre a un veicolo 4×4 per i trasporti via terra in caso di emergenza”, ha concluso Giampedrone.