Varazze. La pioggia e il brutto tempo non hanno fermato i varazzini che, questa mattina, si sono recati al camposanto per ricordare chi non c’è più. Bambini, ragazzi, adulti. In molti per un momento di ricordo e rispetto.

Fiori e preghiera. Raccoglimento e commozione. C’erano i ragazzi dell’oratorio, anche i più piccoli, e il Gruppo Adulti Scout con il Varazze 1.

Come sempre, un momento toccante dalla tomba del padre dello scoutismo varazzino: l’ingegner Carlo Nocelli che tanto ha dato alla città e a questi ragazzi “di ieri” che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Il suo, un messaggio che si propaga di generazione in generazione. Un ricordo indelebile espresso anche dalle parole di Luigi Spotorno, Scout nel 1945.

Carlo Nocelli, indissolubilmente legato a Don Bosco. E proprio anche ai sacerdoti e ai benefattori dell’Oratorio, preziosa istituzione varazzina, sono stati portati fiori, nella cappella dove riposano.

Un omaggio a tutti i defunti. Mattinata di celebrazioni anche per il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del prossimo 4 novembre. Presenti le autorità.

Le note della banda Cardinal Cagliero hanno reso ancora più commovente la cerimonia.