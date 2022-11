Varazze, da stasera via alla demolizione del cavalcavia della Vignetta

Varazze. In anticipo sulla tabella di marcia. Da questa sera giù il cavalcavia della Vignetta. Il lavoro dei tecnici, senza sosta, in questi due giorni ha permesso di procedere quanto prima alla demolizione dell’impalcato gravemente danneggiato venerdì sera da un mezzo pesante che è rimasto incastrato sotto l’infrastruttura.

Quindi stasera, dalle 20, il ponte sarà chiuso e totalmente inagibile e si procederà al suo smantellamento.

Sistemate le linee delle utenze, al fine di non lasciarne senza le persone e le famiglie che abitano aldilà del ponte, i tempi sono maturi per procedere alla demolizione. Ci si servirà, per il tempo necessario, del passaggio pedonale appositamente creato in mezzo agli orti.

Lavoro incessante e rapido, come annunciato, dunque da parte dei tecnici di Autostrade e dei gestori dei servizi. Si stanno rifinendo in queste ore le operazioni propedeutiche prima della demolizione, poi l’installazione del ponte Bailey in acciaio e la riapertura al transito ordinario sia sul ponte, sia in autostrada dove ora c’è uno scambio di carreggiata.

Il mezzo che ha urtato gravemente il cavalcavia numero 29, tra i caselli di Celle e Varazze, è stato rimosso nella serata di ieri.

Si stanno effettuando indagini sull’accaduto, sul mezzo pesante che trasportava un escavatore per la scarificazione dell’asfalto, e che, secondo le prime verifiche, non avrebbe avuto il permesso di transitare con un carico di tale altezza.