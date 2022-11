Varazze celebra la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Varazze. In occasione della Settimana Nazionale Nati Per Leggere 19-27 novembre 2022 “Andiamo Diritti alle Storie”, un gioco di parole che scandisce i passi verso questo diritto imprescindibile delle bambine e dei bambini, e per celebrare la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza la Biblioteca comunale “E. Montale” di Varazze, vi aspetta con due appuntamenti speciali di letture “a bassa voce” dedicati ai diritti dei bambini:

Lunedì 21 novembre, ore 9,30: “Diritti alle storie Mano nella Mano”. Letture con i nonni e i loro piccini in collaborazione con il nido d’infanzia Piccoli Passi di Varazze.

Martedì 22 novembre. L’appuntamento consueto di letture per i piccini e i loro genitori/accompagnatori sarà dedicato ai diritti dei bambini: ore 16-17 fascia 0-3 anni “Leggimi Forte”; ore 17-18 fascia 3-6 anni “Storie Piccoline”

“Si ringraziano per la collaborazione l’assessorato alla biblioteca, le educatrici del nido d’infanzia Piccoli passi, le Coop. Bluania Onlus e Progetto Città. Ingresso libero, bambini accompagnati. Vi aspettiamo numerosi”, hanno fatto sapere gli organizzatori.