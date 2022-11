Varazze, cambio nella giunta Pierfederici: fuori l’assessore Callandrone, entra Giusto

Varazze. Cambia il vento all’interno del parlamentino di Viale Nazioni Unite, a Varazze. Il sindaco Pierfederici mette le mani nella sua giunta e la rimpasta. A comunicare la riorganizzazione lo stesso sindaco, che ha ritenuto necessario “effettuare una riorganizzazione della giunta e ridistribuire alcune deleghe”.

L’assessore Claudia Callandrone lascia il posto al neo assessore Ambrogio Giusto. Nella revisione delle deleghe, il sindaco tratterrà a sé due tematiche di fondamentale importanza in questo momento: servizi sociali e sanità che, unitamente a sport, ambiente, polizia locale e protezione civile, vanno a completare il pacchetto di materie specifiche in capo al primo cittadino.

Le deleghe a discarica e nettezza urbana, invece, saranno assegnate al nuovo assessore Giusto unitamente a frazioni, Parco del Beigua, demografici e servizi cimiteriali e manutenzione alle infrastrutture comunali.

L’assessore Mariangela Calcagno, oltre alle deleghe già in capo alla stessa (pubblica istruzione, biblioteca, valorizzazione del patrimonio storico culturale), si occuperà della cultura e dei gemellaggi, mentre la delega alle strutture sportive, in capo al consigliere De Felice, verrà assorbita dalle altre deleghe in tale ambito.

Rimarranno invariate le deleghe per gli altri assessori e consiglieri comunali.