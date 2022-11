Vado Ligure, tanti eventi creativi e divertenti per la terza edizione della “Festa della Sostenibilità”

Vado Ligure. Si è conclusa la terza edizione della Festa della Sostenibilità, organizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure, che ha previsto diverse iniziative nell’ambito del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell’economia circolare.

L’evento ha infatti coinvolto grandi e piccini in una serie di appuntamenti creativi, divertenti e sostenibili:

Giovedì 20 novembre un folto gruppo di bambini del tempo integrato della Ludoteca Il Cappellaio Matto di Vado Ligure è stato coinvolto in una passeggiata naturalistica, nella frazione di San Genesio, volta alla conoscenza del bosco e alla pulizia del sentiero da rifiuti dispersi in ambiente. L’uscita è stata occasione per riflettere sul destino dei rifiuti che, se non correttamente conferiti, giungono inevitabilmente in mare, danneggiando più ecosistemi durante il loro viaggio.

Sabato 5 novembre invece doppio appuntamento. Per i cittadini si è svolta un’avvincente maratona fotografica a tema ambientale. “A spasso con l’obiettivo” offre da sempre un modo alternativo di scoprire la città, a passo lento e sguardo accorto, per scorgere dettagli a cui altrimenti non faremmo caso. Tre i temi proposti, Linea Blu, Sentieri, Buono e giusto, che i partecipanti, armati di dispositivo fotografico, hanno cercato di rappresentare al meglio in chiave ambientale spostandosi in lungo e in largo per il territorio di Vado Ligure. Una giuria di esperti ha scelto i lavori migliori, valutati in base all’aderenza alla tematica, alla creatività e originalità mostrata e al valore del messaggio ambientale.

Di seguito i membri della giuria che in questi giorni hanno valutato i lavori:

Davide Virzi, Direttore Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, esperto e grande conoscitore dell’ambiente e delle emergenze ad esso legate

Alessandro Chiabra, grafico, esperto di comunicazione e appassionato di fotografia

Chiara Gavarone, educatrice della Ludoteca Comunale Il Cappellaio Matto, appassionata di mare, bambini e creatività

Dal 7 al 14 novembre le foto sono inoltre state pubblicate sulla pagina facebook Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua e votate dal pubblico al fine di assegnare un ulteriore premio.

Ecco la classifica dei vincitori, che si sono aggiudicati buoni acquisto di differente valore per l’acquisto di attrezzatura sportiva:

Miglior foto tema 1: Giada Baglietto

Miglior foto tema 2: Elisabetta Falco

Miglior foto tema 3: Federica Ferraris

Premio Categoria Ragazzi: Amy Reganaz

Premio Facebook: Samanta Vuerich

Spazio anche per i più piccoli i quali sono stati protagonisti di un divertente laboratorio di riciclo creativo sul cibo, dove scarti di cucina, semi ed erbe aromatiche hanno dato vita, su piatti biodegradabili, a storie ad impatto zero da poter poi portare via con sé.